Meta ने Facebook के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जो Facebook Groups के लिए कई नई सुविधाएं लेकर आया है। Facebook Communities Summit के छठे एडिशन में कंपनी ने फेसबुक ग्रुप्स के लिए नई फीचर्स की घोषणा की हैं। इसका उद्देश्य यूजर्स को अपने कम्यूनिटी से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करना है। साथ ही इन फीचर्स की मदद से यूजर्स Meta के ऐप्स में कंटेंट को आसानी से शेयर कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स के लिए आए नए फीचर्स में Reels और इंस्टाग्राम स्टोरी के तौर पर पब्लिक इवेंट शेयर करना आदि शामिल हैं। Also Read - Meta Connect पर अवतार को मिले पैर, अनाउंस हुआ नया Quest Pro VR हेडसेट

Facebook ने अनाउंस किए ये फीचर्स

फेसबुक ने कुछ फीचर्स की घोषणा की है। साथ ही आने वाले कुछ फीचर्स के बारे में भी बताया है, जिनकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। Also Read - Mark Zuckerberg के Facebook फॉलोअर्स घटकर हुए 9997, अन्य यूजर्स की भी यही शिकायत

Reels in Groups Also Read - Facebook अकाउंट 'हाइजैक' कर रहे ये ऐप और गेम, तुरंत कर दें फोन से डिलीट

यह फीचर यूजर्स को ग्रुप के माध्यम से Reels और वीडियो को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करने की सुविधा देगा। फेसबुक का कहना है कि Reels in Groups कम्युनिटी के सदस्यों को इंफोर्मेशन शेयर करने, स्टोरीज सुनाने और ग्रुप के सदस्यों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करेगा।

इसके अलावा, इस फीचर के जरिए ग्रुप एडमिन और मेंबर्स फेसबुक पर शेयर करने से पहले अपने वीडियो के क्रिएटिव एलिमेंट जैसे ऑडियो, टेक्स्ट ओवरले और फिल्टर भी जोड़ सकते हैं।

Instagram स्टोरी के तौर पर शेयर कर पाएंगे पब्लिक इवेंट

फेसबुक ग्रुप्स में आने वाले नए फीचर्स में से एक पब्लिक फेसबुक इवेंट को इंस्टाग्राम स्टोरी के रूप में शेयर करने की सुविधा भी है। इस फीचर की मदद से ग्रुप के सदस्य अन्य सदस्यों को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फेसबुक पर किसी पब्लिक इवेंट के बारे में जानकारी देने में सक्षम होंगे।

Facebook ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि चाहे आप एक ग्रुप एडमिन हों, जो किसी कम्युनिटी के माइल स्टोन का जश्न मनाने के लिए मीट-अप होस्ट कर रहे हों या फिर ग्रुप के सदस्य अपने दोस्तों के साथ अपने पैशन को शेयर कर रहे हों, यह फीचर आपको अपने कम्युनिटी को अधिक व्यापक रूप से दिखाने में मदद कर सकता है।

इन फीचर्स की चल रही टेस्टिंग

मेटा ने यह भी कहा कि उसने फेसबुक यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इनका उद्देश्य यूजर्स के लिए ग्रुप के सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर और आसान बनाना है।

आने वाले फीचर्स की लिस्ट में Customize About Me, Messaging indicator और View-only chats शामिल है। Customize About Me फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इसके जरिए यूजर्स About me सेक्शन को कस्टमाइज कर सकेंगे।

वहीं, Messaging indicator यूजर्स के प्रोफाइल के साथ दिखेगा। यदि वे मैसेज रिसीव करने के लिए ओपन हैं। इसके अलावा कंपनी View-only chats की टेस्टिंग भी कर रही है। यह फीचर भी ग्रुप के लिए आएगा।