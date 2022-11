Meta ने Facebook और Instagram इस्तेमाल करने वाले टीनएजर्स की प्राइवेसी को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के जरिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में नए टूल मिले हैं, जिसके जरिए बच्चों का डेटा सोशल मीडिया साइट पर सेफ रहेगा। साथ ही, ‘People You May Know’ और ‘limiting friends’ जैसे फीचर्स में नए फिल्टर भी ऐड किए हैं। कंपनी का मानना है कि इनसे कम उम्र के यूजर्स का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और कोई भी निजी डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। Also Read - Meta के कर्मचारी हाईजैक कर रहे थे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट, कंपनी ने लिया बड़ा एक्शन

कम आयु वाले यूजर्स को मिलेगी ज्यादा प्राइवेसी

कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, Facebook पर 16 वर्ष से कम उम्र वाले नए यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर डिफॉल्ट रूप से नए सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे। जबकि मौजूदा यूजर्स को प्राइवेसी सेटिंग में बदलाव करने के लिए कहा जाएगा।

टीनएजर्स को नहीं दिखेंगे संदिग्ध अकाउंट

नए प्राइवेसी फीचर्स के आने के बाद टीनएजर्स को People You May Know सेक्शन में एक भी संदिग्ध अकाउंट दिखाई नहीं देगा। ये ऐसे अकाउंट होंगे, जिनको हाल में 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के किसी यूजर ने रिपोर्ट किया होगा। वहीं, इंस्टाग्राम पर भी ऐसे अकाउंट्स की चैट से सेंड बटन को हटा दिया जाएगा। फिलहाल, इन फीचर की टेस्टिंग चल रही है।

मैसेज करने पर मिलेगा सेफ्टी पॉप-अप

जब किशोर 18 साल से ज्यादा की आयु वाले यूजर्स को मैसेज करेंगे तो उन्हें सेफ्टी नोटिस पॉप-अप मिलेगा। इसमें टीनएजर्स से पूछा जाएगा कि क्या वह उस व्यक्ति को जानते हैं। यदि टीनएजर्स मना करते हैं तो उन्हें उस यूजर को ब्लॉक करने से लेकर रिपोर्ट करने तक की सुविधा मिलेगी।

इस खास प्लेटफॉर्म पर चल रहा है काम

मेटा के मुताबिक, कंपनी इस वक्त सेल्फ-जनरेटेड इंटीमेट फोटोग्राफ को रोकने के लिए National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) के साथ मिलकर एक खास प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। इसके आने से किशोरों की इंटीमेट फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल होने से रोका जा सकेगा।