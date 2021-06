Cyber Crime रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया नेशनल हेल्पलाइन नंबर, जानें किस तरह करेगा काम?

केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत में साइबर क्राइम (Cyber Crime) को रोकने के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। किसी भी तरह की साइबर क्राइम की घटना को रिपोर्ट करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, जिसको देखते हुए केन्द्र सरकार ने यह नेशनल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। Also Read - Google पर ये चीजें कभी न करें Search, पड़ेगा पछताना

MHA ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि यह नेशनल हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम से शिकार व्यक्ति की मदद करेगा। यह नेशनल हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार के डिजिटल इंडिया की योजन और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट के इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अहम कड़ी साबित होगा।

Union Home Ministry has operationalized the national helpline number-155260 and reporting platform for preventing financial loss due to cyber fraud: Ministry of Home Affairs (MHA)

— ANI (@ANI) June 17, 2021