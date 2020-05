शाओमी ने जारी किया नया टीजर, भारत में लॉन्च करेगी Mi Notebook!

शाओमी ने आखिर मी नोटबुक (Mi Notebook) की भारत में लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी हैं। कंपनी ने गुरुवार को इस बात का संकेत एक ट्वीट के जरिए दी है। चीन की दिग्गज कंपनी ने लंबे समय के इंतजार के बाद भारतीय लैपटॉप बाजार में एंट्री का मन बना ही लिया है। कंपनी ने एक ट्वीट किया, जिसमें देश में मौजूद दिग्गज लैपटॉप कंपनियों एचपी, डेल, आसुस और लेनोवो को टैग किया है। हालांकि कंपनी कौन सा लैपटॉप (Mi Notebook) लॉन्च करेगी इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी आने वाले दिनों में इस संबंध में और डिटेल्स शेयर कर सकती है। Also Read - शाओमी ने लॉन्च किया धूप से चार्ज होने वाला पावर बैंक, जानें कीमत

शाओमी द्वारा किए गए ट्वीट में विभिन्न लैपटॉप कंपनियों को टैग कर हैलो कहा गया है। जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी अपना लैपटॉप भारतीय बाजार में लेकर आ रही है। कंपनी द्वारा जारी पिछले दिनों शेयर किए गए टीजर में भी मी लैपटॉप की एक झलक देखने को मिलती है। दरअसल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारत में Mi Laptop के लॉन्च होने की जानकारी मिलती है। इस वीडियो में मनु कुमार जैन एक लैपटॉप पर काम करते दिखाई दे रहे हैं।

Hey there 👋, @Dell_IN, @Acer_India, @HPIndia, @Lenovo_in, @ASUSIndia. Also Read - 6G पर काम शुरू करेगी शाओमी, बंद करेगी इन स्मार्टफोन को बनाना

We guess it’s time to say, Hello! pic.twitter.com/5jYcriEeFQ

— Mi India (@XiaomiIndia) May 28, 2020