Mi True Wireless Earphones 2C ड्यूल माइक सिस्टम के साथ 2499 रुपये में हुए लॉन्च, जानें खूबियां

शाओमी ने भारत में वायलेस ईयरफोन्स Mi True Wireless Earphones 2C को लॉन्च कर दिया है। Xiaomi ने इस TWS ईयरफोन्स को Flipkart Big Billion Days sale से ठीक पहले लॉन्च किया है। इन ईयरफोन्स के साथ शाओमी ने भारत में Mi 10T और Mi 10T Pro स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च किया है। Also Read - Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro भारत में 108MP कैमरा, 33W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च, Rs 35,999 से शुरू है कीमत

Mi True Wireless Earphones 2C ईयरफोन्स को लेकर शाओमी का दावा है कि यह ईयरफोन्स चार्जिंग केस के साथ सिंगल चार्ज में 20 घंटे की बैटरी ऑफर करते हैं। इस ईयरफोन को ड्यूल माइक इनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन (ENC),और 14.2mm ड्राइवर के साथ पेश किया है। Also Read - Xiaomi Mi 10T सीरीज Snapdragon 865 चिपसेट के साथ 35,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च

Mi True Wireless Earphones 2C को भारत में शाओमी मेंं 2,499 रुपये की कीमत में पेश किया है। शाओमी का यह ईयरफोन सिंगल व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। शाओमी का यह ईयरफोन Flipkart, Mi.com, और पार्टरन रिटेल स्टोर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। Also Read - आज भारत में लॉन्च होंगे Mi 10T और Mi 10T Pro स्मार्टफोन, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग, जानें खूबियां

It’s time to experience the high-quality sound with the #TrueWirelessEarphones2. Multiple musical notes

Priced at ₹2,499.

Grab the #TrueWirelessEarphones2 starting today from https://t.co/D3b3QtmvaT, @Flipkart, Mi Home and Retail stores. pic.twitter.com/rLhgIVtX8j

— Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) October 15, 2020