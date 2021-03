Micromax ला रहा है एक और 'मेड इन इंडिया' स्मार्टफोन, हो सकता है सबसे सस्ता 5G फोन

भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड ने पिछले साल In Series के साथ वापसी करते हुए दो सस्ते स्मार्टफोन In Note 1 और In 1b लॉन्च किए थे। कंपनी जल्द ही इस सीरीज के एक और स्मार्टफोन Micromax In 1 को लॉन्च करने वाली है। 91mobiles की रिपोर्ट्स की मानें तो इस मेड इन इंडिया सस्ते स्मार्टफोन को 19 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, इस फोन के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। Also Read - OPPO Find X3 5G Series लॉन्च, 12GB RAM, 65W चार्जिंग फीचर के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

पिछले महीने कंपनी के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने अपने Youtube चैनल पर रिलीज किए गए Q&A एपिसोड में दावा किया था कि कंपनी जल्द ही एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। हालांकि, 19 मार्च को लॉन्च होने वाले In 1 में 5G सपोर्ट मिलेगा या नहीं, इसके बारे में भी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। रिपोर्ट की मानें तो यह फोन 480 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। इसमें और हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है।

Micromax In Note 1 के फीचर्स

पिछले साल लॉन्च हुए कंपनी के बजट स्मार्टफोन In Note 1 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। फोन के डिस्प्ले का आसपेक्ट रेश्यो 21:9 दिया गया है। यह स्मार्टफोन पंच-होल कैमरा डिजाइन के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।

In Note 1 4GB RAM + 64GB में आता है, जिसकी इंटरनल मेमोरी को 128GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। कंपनी ने यूजर से वादा किया है कि इसमें जल्द ही अपडेट मिलेगा और इसके लिए भी रोल आउट किया जाएगा।

फोन के कैमरे फीचर की बात करें तो इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। Micromax In Note 1 का प्राइमरी कैमरा 48MP का दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5MP का वाइड एंगल लेंस, 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर मिलता है। इसमें सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा दिया गया है। यह फोन 5000mAh की दमदार बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसमें सिक्युरिटी के लिए रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।

Micromax 1b के फीचर्स

इस बजट स्मार्टफोन के फीचर की बात करें तो यह 6.52 इंच के + LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन दिया गया है। Micromax Ib में भी 4GB RAM + 64GB की स्टोरेज मिलती है। यह फोन प्रोसेसर पर काम करता है। इसके बैक में भी रियर माउंटडेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है और इसके साथ इसमें 2MP का एक और कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का कैमरा मिलता है। यह बजट फोन भी 5000mAh की बैटरी और 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।