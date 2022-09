Micromax IN 1 यूजर्स परेशान, अपडेट के बाद फूलने लगी बैटरी

Micromax IN 1 स्मार्टफोन को पिछले साल मार्च महीने में लॉन्च किया गया था। यह कंपनी का मिड-रेंज स्मार्टफोन है, जो कि MediaTek Helio G80 प्रोसेसर और 5,000mAh बैटरी से लैस है। हाल ही में कंपनी ने अगस्त पैच अपडेट जारी किया था, जिसके बाद से ही यूजर्स के बीच बैटरी से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की मानें, तो इस अपडेट के बाद से ही यूजर्स के स्मार्टफोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। इसके अलावा, कुछ यूजर्स ने बैटरी फूलने की भी शिकायत की है। Also Read - Smartphone under 5000: 3GB तक RAM, 32GB स्टोरेज, 13MP कैमरा के साथ आते हैं ये सस्ते स्मार्टफोन, कीमत 5000 रुपये से भी कम

Shubham Dutt नामक यूजर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Micromax IN 1 की बैटरी से जुड़ी समस्या की जानकारी दी है। ट्वीट के जरिए यूजर ने बताया कि हाल ही में उन्होंने अपने फोन में अगस्त पैच अपडेट किया था। इस अपडेट के बाद से ही उनके फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। इसके अलावा, उन्होंने तस्वीर शेयर करके बैटरी फूलने की शिकायत भी की है। Also Read - 5000mAh बैटरी, और Android 11 सपोर्ट वाले Micromax In 2c की आज पहली सेल, सिर्फ ₹295 प्रति महीने में खरीदें यह बजट स्मार्टफोन

Also Read - Micromax In 2c बजट फोन हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिलेगी 5000mAh की बैटरी

‼️MICROMAX USERS‼️

Micromax almost after a year rolled out an August patch update for IN 1. After updating, battery started draining rapidly. After a few days, I can notice that the battery has started swelling.

This is my mom’s phone, so we have stopped using it. (1/2) pic.twitter.com/Bb1zKdl3ga

— Shubham Dutt (@shubhamdutt13) September 20, 2022