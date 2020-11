Micromax In 1b स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे से होगी शुरू

In 1b स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। माइक्रोमैक्स ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। स्मार्टफोन को कंपनी ने तीन नवंबर को लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन भारत में 6,999 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। स्मार्टफोन को को वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। Also Read - Flipkart Big Diwali Sale Live : 5G स्मार्टफोन पर मिल रहा है 30 हजार रुपये तक का डिस्काउंट

Micromax In 1b स्मार्टफोन के 2GB + स्टोरेज वेरिएंट को 6,999 रुपये और 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 7,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 10 नवंबर को फ्लिपकार्ट बिग दीवाली सेल पर शुरू होगी। Micromax In 1b स्मार्टफोन को तीन कलर ऑप्शन – ब्लू, ग्रीन, और पर्पल रंग में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे होगी।

Micromax ने फिलहाल Micromax In Note 1 स्मार्टफोन को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। यह स्मार्टफोन 24 नवंबर को सेल के लिए उपलब्ध होगा।

The New Indian is all up for grabs. IN 1b Pre-Booking will start from 10th Nov, 12 Noon in the #BigDiwaliSale on @Flipkart. Go #INForIndia at just INR 6999 (2+32GB) and INR 7999 (4+64GB). Click here to know more: https://t.co/ZYoQnm7z21. #INMobiles #MicromaxIsBack pic.twitter.com/28NUQqBxrl

— Micromax India (@Micromax__India) November 9, 2020