Micromax जल्द ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जो Micromax IN 2B होगा। कंपनी ने हाल में ही इस फोन को ट्विटर पर टीज करना शुरू किया है, जिससे साफ हो गया है कि माइक्रोमैक्स 30 जुलाई को नया फोन लेकर आ रही है। यदि टीजर्स की कड़ी को जोड़े तो पाएंगे कि आने वाले स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी लाइफ, स्मूथ परफॉर्मेंस और के साथ गिग वर्कर्स पर फोकस फीचर्स होंगे।

माइक्रोमैक्स द्वारा शेयर किए गए टीजर में फोन का नाम या इसके किसी फीचर की जानकारी साफ साफ नहीं दी गई है। हालांकि, कंपनी ने यह कंफर्म जरूर कर दिया है कि नया स्मार्टफोन 30 जुलाई को आएगा। इस डिवाइस को पिछले महीने गीकबेंच पर स्पॉट किया गया था। बेंचमार्क लिस्टिंग से स्मार्टफोन के कई फीचर्स सामने आए हैं। आइए जानते हैं इस फोन में क्या कुछ खास होगा।

Micromax IN 2B में क्या होगा खास?

माइक्रोमैक्स IN 2B स्मार्टफोन कंपनी के Micromax IN 1B के सक्सेसर के रूप में आएगा। The Mobile Indian की रिपोर्ट के मुताबिक यह फोन जुलाई के अंत तक लॉन्च होने वाला है, यानी 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला फोन Micromax IN 2B ही होगा। जैसा की पहले ही बताया गया है कि इस फोन को गीकबेंच पर पिछले महीने स्पॉट किया गया था। बेंचमार्क लिस्टिंग के मुताबिक यह फोन octa-core Unisoc T610 प्रोसेसर के साथ आएगा। इसमें 4GB RAM दी जा सकती है।

“Agar phone chalega non-stop, toh hum bhi chalenge non-stop”, kehte hain Ravi, a Food Delivery App Executive jo chahte hain Hang Se Azadi. We’re bringing you the power you need on 30.07.21. Ab India chalega lagataar. Stay tuned!#NoHangPhone #AbIndiaChaleNonStop #ComingSoon pic.twitter.com/CGj1hm10r5 — IN by Micromax (@Micromax__India) July 20, 2021

सॉफ्टवेयर की बात करें तो माइक्रोमैक्स का यह फोन Android 11 के साथ मार्केट में आएगा। गीकबेंच टेस्ट रिजल्ट की मानें तो Micromax IN 2B ने सिंगल कोर टेस्ट में 350 पॉइंट्स और मल्टी कोर टेस्ट में 1204 पॉइंट्स स्कोर किया है। यह फोन माइक्रोमैक्स इन 1बी के सक्सेसर के रूप में आएगा, जो पिछले साल लॉन्च हुआ था। यह फोन octa-core Helio G35 SoC, डुअल रियर कैमरा, 5000mAh बैटरी और 6.52-inch IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है।

The Mobile Indian की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोमैक्स जल्द ही नया फोन लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम Micromax IN 2C होगा। इस फोन को भी गीकबेंच पर कुछ हफ्ते पहले ही स्पॉट किया गया है। इस फोन में Unisoc T610 प्रोसेसर और 4GB RAM मिलेगी। यह फोन भी Android 11 पर काम करेगा। उम्मीद है कि इन दोनों फोन्स के बारे में आने वाले दिनों में और ज्यादा जानकारी सामने आएगी।