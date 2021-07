Micromax In 2b स्मार्टफोन 30 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने इसकी पुष्टि कर दी है। साथ ही माइक्रोमैक्स ने इस फोन पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर टीज भी कर दिया है। यानी डिवाइस लॉन्चिंग के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। डिजाइन के साथ-साथ माइक्रोमैक्स ने इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी शेयर किए हैं। स्मार्टफोन में वाटरड्रॉप-स्टाइल वाला नॉच डिस्प्ले मिलेगा, जो नीचे की ओर हल्के बेजल के साथ आएगा। Also Read - Micromax IN 2B जल्द होगा लॉन्च, कई स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा

Micromax In 2b में क्या होगा खास

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलगा, जो रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉड्यूल होगा। यह कैमरा मॉड्यूल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिया गया है। Flipkart पर इस स्मार्टफोन का अगल पेज लाइव हो चुका है। माइक्रोमैक्स ने ट्वीट कर बताया कि यर फोन 30 जुलाई को भारत में दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इस फोन को Flipkart और Micromaxinfo.com से खरीदा जा सकेगा। Also Read - Mircomax के एक नए स्मार्टफोन को किया गया स्पॉट, 30 जुलाई को लॉन्च होने की उम्मीद

स्मार्टफोन तीन कलर- ब्लैक, ब्लू और ग्रीन में आता है। Micromax In 2b में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स के साथ पॉवर बटन मिलेगी। हैंडसेट के रियर साइड में आपको एक ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी। इसमें कौन का प्रोसेसर मिलेगा इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन कंपनी ने Mali G52 GPU के साथ चिपसेट टीज किया है। Also Read - Flipkart Big Saving Days Sale 24 जुलाई से होगी शुरू, इन स्मार्टफोन पर मिलेंगे Top Deals

क्या होगी कीमत?

कंपनी की मानें तो नया चिपसेट पिछले के मुकाबले 30 फीसदी बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस और हाईपावर के साथ आएगा। फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि इसमें 160 घंटों का म्यूजिक प्लेबैक, 20 घंटों की वेब ब्राउजिंग और 15 घंटे की वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा मिलेगी। कंपनी इस फोन को पिछले साल लॉन्च हुए Micromax In 1b के सक्सेसर के रूप में लॉन्च करेगी। यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G35 SoC और 2GB/4GB RAM के साथ लॉन्च हुआ था। ब्रांड ने इस स्मार्टफोन को 6,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था। उम्मीद है कि नए डिवाइस की कीमत भी इसी के आसपास होगी।