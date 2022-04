Micromax IN 2c की लॉन्च डेट हुई अनाउंस, जानें क्या होगा इस बजट फोन में खास

पिछले हफ्ते एक लीक से पता चला था कि माइक्रोमैक्स इसी महीने (अप्रैल) या फिर मई 2022 के शुरुआत में एक नया स्मार्टफोन — Micromax IN 2c — पेश करेगा। अब कंपनी ने इस डिवाइस की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। Also Read - 12GB RAM, 50MP कैमरा, 65W फास्ट चार्जिंग के साथ Realme GT 2 भारत में लॉन्च, देखें First Look

माइक्रोमैक्स के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि भारत में Micromax IN 2c स्मार्टफोन को 26 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने ट्वीट में फ्लिपकार्ट को भी टैग किया है और डिवाइस की माइक्रोसाइट भी इस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लाइव है। आइए इस डिवाइस के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - 50MP कैमरे वाला Realme GT 2 भारत में लॉन्च, Snapdragon 888 चिपसेट और 65W फास्ट चार्जिंग समेत मिलेंगे कई धमाकेदार फीचर्स

Micromax IN 2c

माइक्रोमैक्स भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में वापसी करने के बाद IN-ब्रांड के तहत कई सारे डिवाइस लॉन्च कर चुका है। इसी कड़ी में कंपनी का नया स्मार्टफोन Micromax IN 2c होगा। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, यह फोन भारत में 26 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। Also Read - 3 कैमरे, 4GB RAM, 5000mAh बैटरी वाले Infinix Hot 11 2022 की पहली सेल आज Flipkart पर, 312 रुपये EMI में लाएं घर

Kya aap taiyaar hai Smart banne ke liye? Jald aa raha hai #IN2c, India ko smart banane ke liye. 26.04.2022 #AbIndiaBanegaSmart #INMobiles @Flipkart Know more: https://t.co/uxbJHR17EM pic.twitter.com/G1eUKmQPeG — IN by Micromax – IN 2c (@Micromax__India) April 24, 2022

चूंकि फोन का पेज फ्लिपकार्ट पर एक्टिव है, इसलिए यह कन्फर्म है कि IN 2c की बिक्री इसी साइट के जरिए होगी। फोन का पेज इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी जानकारी देता है।

इसके मुताबिक, Micromax IN 2c में Unisoc T610 प्रोसेसर मिलेगा। कंपनी ने इस चिपसेट का Antutu स्कोर भी पब्लिश किया है, जो MediaTek Helio G35, Helio A25 और Snapdragon 665 से काफी ज्यादा है। यह फोन Brown और Silver कलर में मौजूद होगा।

लैंडिंग पेज के मुताबिक, माइक्रोमैक्स के नए फोन में 6.52-इंच की स्क्रीन होगी, जो HD+ रेजलूशन, ड्रॉप-नॉच, 420 निट्स ब्राइटनेस और 20:9 आस्पेक्ट रेषियो सपोर्ट करेगी। इस फोन में 5000mAh बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि यह 16 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग का बैकअप दे सकती है।

लीक्स के मुताबिक, माइक्रोमैक्स के नए फोन में 8MP का प्राइमरी कैमरा होगा, जिसके साथ में एक VGA सेंसर भी मौजूद होगा। डिवाइस में सामने एक 5MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है। फोन में मौजूद Unisoc T610 प्रोसेसर 4GB या 6GB LPDDR4x RAM और 64GB eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया जा सकता है। चूंकि यह एक बजट फोन है तो इसकी कीमत 10 हजार रुपये के आस-पास हो सकती है।