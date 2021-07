Micromax IN 2C फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। कंपनी IN सीरीज के नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। फोन के नाम से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह Micromax IN 1 या फिर Micromax IN 1B का स्कसेसर होगा। Also Read - Nokia XR20 और Nokia 6310 फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा, Bluetooth SIG पर हुए स्पॉट

कंपनी ने 2020 में मेड इन इंडिया IN Series लॉन्च की थी। इस सीरीज के तहत Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1B हैंडसेट उतारे गए थे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब कंपनी इस सीरीज का विस्तार करते हुए आने वाले सप्ताह में एक नया हैंडसेट लॉन्च कर सकती है। हाल ही में इसे बैंचमार्किंग वेबसाइट Geekbench पर भी स्पॉट किया गया है।

Micromax IN 2C Launch Date in India

एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि फोन को भारत में 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, अभी तक लॉन्चिंग डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। साथ ही किसी आधिकारिक लीक या टीजर में भी फोन के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा भी नहीं हुआ है। Geekbench लिस्टिंग की मानें तो कंपनी का यह अपकमिंग फोन बजट रेंज में उतारा जाएगा। इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।

Micromax IN 2C Expected Price In India

Benchmark लिस्टिंग में बताए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार फोन को बजट रेंज 10,000 रुपये के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि IN सीरीज के बाजार में पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध फोन Micromax IN 1 की कीमत 9,999 और Micromax IN 1B की कीमत 7,999 रुपये है।

Micromax IN 2C Expected Specifications

लिस्टिंग के अनुसार, Micromax IN 2C में Unisoc T610 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो कि एक एंट्री लेवल Octa Core प्रोसेसर है। इसमें 4GB RAM मिलेगी। स्टोरेज ऑप्शन से संबंधित डिटेल अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, इसके बेस वेरिएंट में 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। यह अपकमिंग स्मार्टफोन Android 11 पर काम करेगा। फोन की बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले से संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इस फोन को LCD Panel, 4,000mAh बैटरी और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च कर सकती है।