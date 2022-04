Micromax स्मार्टफोन इंडस्ट्री में वापसी करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। माइक्रोमैक्स पहले से ही हर तिमाही में 3-4 प्रॉडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसी प्लान के तहत स्मार्टफोन की एक नई सीरीज को लॉन्च किया था। Also Read - 30W फास्ट चार्जिंग, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरे वाले सस्ते फोन Micromax In Note 2 की हुई एंट्री, Realme, Redmi, Infinix को मिलेगी कड़ी चुनौती

उस सीरीज में कंपनी ने Micromax In 1, In Note 1, In 1b और In Note 2 को लॉन्च किया था। अब माइक्रोमैक्स 2-series को भी लॉन्च करने जा रही है। इस सीरीज के जरिए कंपनी 2b और 2c को लॉन्च कर सकती है। असल में In 2b को पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था।

Micromax In 2c जल्द होगा लॉन्च

अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार Micromax In 2c को इस महीने के अंत में या मई 2022 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इस खबर की जानकारी एक वेरिफाइड टिप्स्टर अभिषेक यादव ने ट्वीट के जरिए दी है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोमैक्स के इस अपकमिंग स्मार्टफोन में कंपनी Unisoc चिपसेट का इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका पता पिछले साल जून में गीकबेंच लीक के जरिए चला था।

Exclusive :

Micromax IN 2C launching later this month or in early May, 2022.#Micromax #IN #MicromaxIN — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 16, 2022

रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि In 2c में In 2b की तरह ही Unisoc T610 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसेसर के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी परफोर्मेंस MediaTek Helio G80 की तरह ही है और सिंगल-कोर प्रदर्शन के मामले में Micromax In 1b के अंदर पाए जाने वाले Helio G35 पर एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है।

संभावित स्पेसिफिकेशन्स

हम इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी तक ज्यादा नहीं जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन में 6.52″ HD+ LCD, 64GB स्टोरेज, 4GB और 6GB रैम, 5,000mAh बैटरी, 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 13MP डुअल कैमरा सेटअप समेत कई खास फीचर्स दिए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में हमें इस फोन के बारे में पता चलता है या नहीं।