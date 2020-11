Micromax In Note 1 और In 1b स्मार्टफोन की सेल से पहले सभी यूनिट बुक, कंपनी ने दी जानकारी

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म (फ्लिपकार्ट) पर IN Note 1 और Micromax IN 1b स्मार्टफोन के प्री-ऑर्डर शुरु हो चुके हैं। भारतीय स्मार्टफोन मेकर कंपनी माइक्रोमैक्स की नई IN Mobiles सीरीज शानदार स्पेसिफिकेशंस और कीमत के साथ चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। माइक्रोमैक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर बताया कि IN Note 1 और IN 1b स्मार्टफोन को बायर्स का शानदार रिसपॉन्स मिल रहा है। Also Read - Mi TV, Mi TV Stick और Mi Box 4K यूजर्स के लिए Xiaomi का दिवाली ऑफर, डिस्काउंटेड कीमत में पाएं OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन

माइक्रोमैक्स ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि और IN 1b स्मार्टफोन की सभी यूनिट बुक हो चुकी हैं। माइक्रोमैक्स ने अपने ट्वीट में इन मोबाइल सीरीज को बायर्स से मिल रहे सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। माइक्रोमैक्स के IN Note 1 स्मार्टफोन की पहली सेल 24 नवंबर को है। वहीं IN 1b स्मार्टफोन की पहली सेल 26 नवंबर को है।

माइक्रोमैक्स के दोनों स्मार्टफोन को Flipkart के साथ साथ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीदा जा सकता है। फिलहाल कंपनी ने दूसरे प्री-ऑर्डर की जानकारी नहीं दी है।

Micromax In Note 1

फोन के फीचर्स की बात करें तो ये 6.7 इंच के फुल + डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। यह In Note 1 को पावर देने के लिए 5,000mAh की दमदार बैटरी 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दिया गया है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। ये चिपसेट प्रोसेसर के साथ आता है। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB + 64GB और 4GB RAM + 128GB के साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, फोन के हाई एंड वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है।

फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। फोन में 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है। फोन के बैक में रियर माइंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन One प्लेटफॉर्म पर रन करता है।

Micromax In 1b

इस अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो ये 6.5 इंच के मिनी ड्रॉप नॉच HD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। यह स्मार्टफोन भी 5,000mAh की दमदार बैटरी और 10W की फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है। फोन में Type चार्जिंग जैक दिया गया है। ये चिपसेट प्रोसेसर के साथ आता है। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 2GB RAM + और 4GB RAM + 64GB के साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपये है। वहीं, फोन के हाई एंड वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है।

फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसके बैक में ड्यूल रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। फोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का कैमरा दिया गया है। फोन के बैक में रियर माइंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन Android One प्लेटफॉर्म पर रन करता है।