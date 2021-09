Micromax शायद एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। एक लीक के मुताबिक, कंपनी In Note 1 Pro डिवाइस पर काम कर रही है, जो यह इसी महीने के आखिर तक अनाउंस हो सकता है। डिवाइस के नाम से पता चलता है कि यह Micromax In Note 1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा, जो पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था। इससे पहले In Note 1 Pro को बेंचमार्किंग वेबसाइट Geekbench पर भी देखा गया था। आइए इस नई लीक और इस डिवाइस के बारे में मिली सारी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। Also Read - Micromax IN 2B की पहली सेल आज, 5000mAh बैटरी वाले इस फोन पर मिलेगी जबरदस्त Discount

Micromax In Note 1 Pro leak

टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि माइक्रोमैक्स एक नए स्मार्टफोन के साथ आ रहा है। इन्होंने कहा कि यह डिवाइस Micromax In Note 1 Pro होगा और इसका लॉन्च सितम्बर के आखिर में सेट किया गया है।

Micromax ने अभी तक इस डिवाइस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। मगर इस फोन को पहले Geekbench पर देखा जा चुका है, जो इसके जल्द ही लॉन्च होने की तरफ इशारा देता है। इस बेंचमार्किंग वेबसाइट पर In Note 1 Pro की लिस्टिंग मॉडल नंबर E7748 के साथ मौजूद है। यह लिस्टिंग माइक्रोमैक्स के फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन्स के बारे में भी जानकारी देती है। इसके मुताबिक, यह डिवाइस MediaTek MT6785 प्रोसेसर से लैस होगा, जो शायद MediaTek Helio G90 प्रोसेसर हो।

इसके साथ में यह भी पता चलता है कि Micromax In Note 1 Pro में यूजर्स को 4GB रैम मिलेगी। जहां तक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है तो यह डिवाइस डब्बे से निकलते ही एंड्राइड 10 OS पर चलेगा। इस वक्त मार्केट में ज्यादातर सभी डिवाइस एंड्राइड 11 पर आ रहे हैं। उम्मीद है कि माइक्रोमैक्स भी अपने स्मार्टफोन एंड्राइड 11 पर ही उतारेगी। गीकबेंच लिस्टिंग पर Micromax In Note 1 Pro ने 519 का सिंगल कोर स्कोर रिकॉर्ड किया और 1,673 का मल्टी-कोर स्कोर रिकॉर्ड किया है।

इन स्पेसिफिकेशन्स से पता चलता है कि Micromax In Note 1 Pro भी स्टैंडर्ड मॉडल की तरह एक मिड-रेंज डिवाइस होगा। Micromax In Note 1 को कंपनी ने MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, 4GB RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप, 16MP का सेल्फी कैमरा और 5,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया था। इस फोन की बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है।