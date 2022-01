Micromax भारतीय बाजार में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि यह 25 जनवरी को नया फोन Micromax In Note 2 लॉन्च करेगी। इस डिवाइस के नाम से पता चलता है कि यह माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 डिवाइस का सक्सेसर होगा। Also Read - Micromax In Note 1 हुआ सस्ता, बेहद कम कीमत पर खरीद सकते हैं आप

कंपनी ने नए फोन के अनाउंसमेंट के साथ इसका टीजर भी पेश किया। यह टीजर Micromax In Note 2 की डिजाइन से पर्दा उठाता है और साथ ही इस फोन के कलर वेरिएंट की भी जानकारी देता है। आइए इस नए माइक्रोमैक्स फोन पर करीब से नजर डालते हैं।

माइक्रोमैक्स द्वारा पोस्ट की गई ट्वीट से पता चलता है कि नए Micromax In Note 2 की बैक पर 'Dazzling Glass Finish' या चमकदार ग्लास फिनिश होगी। कंपनी ने ट्वीट के जरिए फोन के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी डिजाइन को दिखा दिया है।

