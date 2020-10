लॉन्च से पहले रिवील हुआ Micromax In स्मार्टफोन का डिजाइन, 3 नवंबर को होगा लॉन्च

Micromax अपने In सीरीज के पहले स्मार्टफोन को 3 नवंबर को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के बारे में कई प्रोमो वीडियो टीज किए हैं। Micromax इस स्मार्टफोन को मेड इंड इंडिया के तहत प्रमोट कर रहा है। यह स्मार्टफोन बजट प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। यह स्मार्टफोन सीरीज MediaTek Helio G35 और Helio G85 चिपसेट प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Micromax In सीरीज में लगे होंगे MediaTek Helio G85, Helio G35 प्रोसेसर

कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोन का टीजर वीडियो जारी किया है। इस टीजर वीडियो में फोन के डिजाइन को रिवील किया गया है। फोन के बैक में स्क्वॉयर डिजाइन वाला कैमरा सेट-अप और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखा जा सकता है। इस वीडियो में फोन का बैक पैनल ही दिखाया गया है। कंपनी ने दो शॉर्ट वीडियोज पोस्ट किए हैं, जिनमें फोन के बैक पैनल के निचले हिस्से और कैमरे को टीज किया है। कंपनी ने अपने पोस्ट में यूजर्स को फोन के कैमरे कन्फिग्यूरेशन के बारे में भी सवाल किया है।

संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Micromax द्वारा रिवील किए गए डिजाइन में फोन के बैक पैनल में ग्रेडिएंट फिनिशिंग को देखी जा सकती है। इसमें X पैटर्न देखने को मिला है। फोन 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आएगा। साथ ही, फोन के बैक पैनल के निचले हिस्से में In का लोगो देखने को मिलेगा। फोन 3GB RAM + 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5,000mAh की दमदार बैटरी दी जा सकती है।

Micromax In सीरीज के ये स्मार्टफोन्स 7,000 रुपये से 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किए जा सकते हैं। 3 नवंबर को दिन के 12 बजे इस स्मार्टफोन को वर्चुअल इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अपने मीडिया इन्वाइट में चीनी कम लिख कर भेजा है जो ये बताता है कि इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला Xiaomi और Realme के बजट स्मार्टफोन्स से होगा।