Micromax ला रहा धांसू फोन, दमदार फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च

Micromax नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है, जो जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। हालांकि, देसी स्मार्टफोन ब्रांड ने अभी तक अपकमिंग डिवाइस की डिटेल्स शेयर नहीं की है। हाल में आई एक लीक रिपोर्ट की मानें तो माइक्रोमैक्स दिसंबर महीने में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। कंपनी ने पिछले कुछ समय से कोई डिवाइस लॉन्च नहीं किया है। इस साल जून महीने में कंपनी ने Micromax In 2b को लॉन्च किया था, जो Unisoc T610 प्रोसेसर, रियर माउटेंड फिंगरप्रिंट सेंसर और 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इसे In 1b के सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया है। Also Read - Micromax In Note 1 Pro: माइक्रोमैक्स ला रहा है एक नया फोन, इसी महीने होगा लॉन्च

टिप्स्टर हृदेश मिश्रा ने अपकमिंग माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन के बारे में ट्वीट किया है। टिप्स्टर की मानें तो देसी ब्रांड अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को 15 दिसंबर को लॉन्च कर सकता है। फिलहाल इस हैंडसेट के नाम और स्पेसिफिकेशन्स की कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कंपनी Micromax In Note 1 Pro हैंडसेट लॉन्च कर सकती है। इस डिवाइस को गीकबेंच पर मॉडल नंबर E7748 के साथ स्पॉट किया गया था। Also Read - Micromax IN 2B की पहली सेल आज, 5000mAh बैटरी वाले इस फोन पर मिलेगी जबरदस्त Discount

Micromax का नया फोन जल्द होगा लॉन्च

लिस्टिंग में इस फोन के कुछ फीचर्स की डिटेल्स भी सामने आई थी। उस वक्त आई डिटेल्स की मानें तो इसमें MediaTek MT6785 यानी MediaTek Helio G90 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ ही हैंडसेट में 4GB RAM और Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा सकता है। उस वक्त आई रिपोर्ट्स की मानें तो स्मार्टफोन का सिंगल कोर स्कोर 519 पॉइंट और मल्टी कोर स्कोर 1673 पॉइंट गीकबेंच पर था। Also Read - Micromax In 2b फोन 5000mAh बैटरी और दमदार प्रोसेसर के साथ लॉन्च, गेम खेलते समय नहीं होगा हैंग

यह हैंडसेट Android 11 पर आधारित होगा। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि दिसंबर महीने में ही कंपनी Micromax In Note 1 Pro लॉन्च करेगी या नहीं। जैसा की पहले ही बताया गया है कि माइक्रोमैक्स ने जून में In 2B लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये थी, जबकि 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट 8,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था। फोन तीन कलर- ब्लैक, ब्लू और ग्रीन में लॉन्च हुआ था।