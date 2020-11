Microsoft ने भारत में 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किए Surface Book 3 और Surface Go 2

ने भारत में सरफेस लैपटॉप लाइन-अप को Surface Go 2 और Surface Book 3 के साथ लॉन्च कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में Surface Go 2 को सभी यूजर्स के लिए और Surface Book 3 को सिर्फ कमर्शियल बायर्स के लिए पेश किया है। और Surface Book 3 को भारत में क्रमश: 42,999 रुपये और 1,56,299 रुपये की कीमत में पेश किया है। Also Read - Microsoft Teams में कर पाएंगे 25 हजार लोगों के साथ मीटिंग, जुड़ेंगे कई नए फीचर्स

Microsoft Surface Go 2: स्पेसिफिकेशंस

Microsoft Surface Go 2 लैपटॉप में कंपनी ने 10.5-इंच पिक्सलसेंस डिस्प्ले के साथ पेश किया है। यह लैपटॉप 8th जेनेरेशन M प्रोसेसर के साथ पेश किया गया जो कि 64% तक फास्ट परफॉर्मेंस ऑफर करता है।यह बिल्ट-इन वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है। Microsoft Surface Go 2 लैपटॉप में 5MP का फ्रंट फैसिंग कैमरा दिया गया है। इस लैपटॉप में वॉइस क्लेयरिटी और बैकग्राउंस वॉइस हटाने के लिए के लिए ड्यूल माइक्रोफोन के साथ Studio Mics दिए हैं।

इसके साथ ही इस लैपटॉप में डॉक्यूमेंट और व्हाइटस्क्रीन स्कैन करने के लिए रियर कैमरा दिया है। यह लैपटॉप Surface Pen के साथ आता है, जिसकी मदद से डायग्राम ड्रॉइंग, डॉक्यूमेंट मार्किंग जैसे काम किए जा सकते हैं।Microsoft Surface Go 2 लैपटॉप को प्लेटिनिनम, ब्लैक, पॉपी रेड और आइस ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

Microsoft Surface Book 3: स्पेसिफिकेशंस

Microsoft Surface Book 3 को दो स्क्रीन साइज – 13-इंच और 15-इंच में पेश किया गया है। Surface Book 3 को 15-इंच डिस्प्ले पिछले वर्जन के मुकाबले 50% फास्ट परफॉर्मेंस ऑफर करता है। कंपनी का कहना है कि यह 17.5 घंटे बैटरी लाइफ ऑफर करता है।

माइक्रोसॉफ्ट के नए लैपटॉप को हाई-DPI PixelSense , ट्रैकपैड, की-बोर्ड और Intel 10th Generation Core के साथ पेश किया गया है।इस लैपटॉप को की और NVIDIA GeForce के साथ पेश किया गया है।