Microsoft Surface Pro 7+ और Surface Hub 2S भारत में हुए लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Microsoft ने भारत में Surface Pro 7+ टैबलेट और Surface Hub 2S 85-इंट व्हाइट बोर्ड को लॉन्च कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने Surface Pro 7+ को जनवरी 2021 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था, जो अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने नए Surface Pro 7+ टैबलेट में 2019 में लॉन्च किए Surface Pro 7 के मुकाबले अपग्रेड किया है। नए Surface में कंपनी ने Intel का Tiger Lake CPU के साथ पेश किया है। Also Read - Microsoft ने नोएडा में बनाया ताजमहल की तरह दिखने वाला ऑफिस, देखें तस्वीरें

Microsoft Surface Pro 7+ स्पेसिफिकेशन्स

Microsoft Surface Pro 7+ में 12.3-इंच की डिस्प्ले दी है, जिसका रेजलूशन 2,736×1,824 PixelSense है। माइक्रोसॉफ्ट का यह डिवाइस Windows 10 पर रन करता है। Surface Pro 7+ को 11th Gen Intel Core i7-1165G7 CPU और Surface Pro 7+ LTE वेरिएंट को 11th-Gen Intel Core i5-1135G7 CPU के साथ पेश किया गया है। Also Read - PUBG Mobile India की राहें नहीं है आसान, अभी और करना पड़ेगा इंतजार!

The Surface Pro 7+ i3 वेरिएंट UHD ग्राफिक्स सपोर्ट के साथ आता है। वहीं Core i5/i7 वेरिएंट्स Intel Xe Graphics सपोर्ट के साथ आते हैं। इसके साथ ही Surface Pro 7+ LTE वेरिएंट्स 16GB LPDDR4X RAM और 256GB SSD स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। वहीं Wi-Fi वेरिएंट में 32GB तक की RAM और 1TB की स्टोरेज दी गई है। Also Read - How to get free Windows 10 upgrade : Windows यूजर्स के लिए खुशखबरी, फ्री में करें Windows 10 इंस्टॉल

कनेक्टिविटी की बात करें तो Microsoft Surface Pro 7+ में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C पोर्ट, USB Type-A पोर्ट, 3.5mm हेडफोन पोर्ट और microSD कार्ड रिडर दिया गया है। वहीं LTE वेरिएंट में SIM कार्ड का स्लॉट मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट के इस टैबलेट में 1.6W का स्टीरियो स्पीकर दिए हैं जो Dolby Atmos और डुअल फार-फील्ड स्टूडियो माइक सपोर्ट के साथ आते हैं। इस टैबलेट में 8MP का रियर फेसिंग कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया है।

Microsoft Surface Hub 2S 85-inch स्पेसिफिकेशन्स

Microsoft Surface Hub 2S में 85-इंच की 4K स्क्रीन दी है जिसका रेजलूशन 3,840×2,160 पिक्सल है। यह डिवाइस 8th Gen Intel Core I5 CPU और Intel UHD Graphics 620 के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है।

कनेक्टिविटी के लिए Surface Hub 2S में USB Type-A, मिनी-Display पोर्ट, HDMI, USB Type-C के साथ Display पोर्ट, RJ45 Gigabit Ethernet, 3 USB Type-C पोर्ट, Wi-Fi 5, और Bluetooth 5.0 दिया है। Surface Hub 2S में 3-वे स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसके साथ ही इस डिवाइस में 4K कैमरा सपोर्ट के साथ पेश किया है।

कीमत

Microsoft Surface Pro 7+ को भारत में 83,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। यह कीमत इस टैब के बेस वेरिएंट्स की है जो Core i3 CPU, 8GB RAM, और 128GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। Microsoft Surface Pro 7+ के टॉप-एंड कॉन्फीग्रेशन की कीमत 2,58,499 रुपये है। इसके साथ ही Microsoft Surface Hub 2S 85-इंच को 21,44,999 रुपये में 3 मार्च से खरीदा जा सकता है।