Microsoft ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन Surface Duo के अपग्रेडेड मॉडल Surface Duo 2 को लॉन्च किया है। आज आयोजित इवेंट में कंपनी ने इसके दूसरे जेनरेशन को पेश किया है। साथ ही, कंपनी ने Surface फैमिली के लैपटॉप Surface Laptop Studio की भी घोषणा की है। यही नहीं, कंपनी ने Surface Pro 8, Surface Go 3 और Surface Pro X को भी पेश किए हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स में अपग्रेड्स देखने को मिले हैं और ये Windows 11 के साथ आएंगे। टेक कंपनी के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन में पिछले मॉडल के मुकाबले कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं, स्मार्टफोन का डिजाइन लगभग पिछले मॉडल की तरह ही है।

Microsoft Duo 2

इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को 5 अक्टूबर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह तीन स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB और 8GB RAM + 512GB में आता है। इसके बेस 128GB मॉडल की कीमत $1,499 (लगभग 1,10,660 रुपये) है। वहीं, अन्य दो मॉडल क्रमशः $1,599 (लगभग 1,18,041 रुपये) और $1,799 (लगभग 1,32,806 रुपये) में आते हैं। यह फोल्डेबल स्मार्टफोन Obsidian और Glacier कलर ऑप्शन में मिलेगा।

Microsoft Surface Duo 2 में दो 5.8 इंच के डिस्प्ले दिए गए हैं जिनका रेजलूशन 2754×1896 पिक्सल है और ये 90Hz हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। दोनों डिस्प्ले को एक साथ जोड़ने पर यह 8.3 इंच का डिस्प्ले बन जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले के एज पर हल्का कर्व्ड डिजाइन देखने को मिलता है। यह फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 888 SoC के साथ आत ाहै। इसमें Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित Microsoft का कस्टमाइज्ड UI दिया गया है।

इस फोल्डेबल स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसके तीनों कैमरे 12MP के हैं, जिनमें एक वाइड एंगल लेंस, एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। यह OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) को सपोर्ट करता है। फोन के फ्रंट में भी 12MP का कैमरा सेंसर दिया गया है। Microsoft का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल डिवाइस है। इसमें लेटेस्ट Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G नेटवर्क और NFC जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं।

Surface Laptop Studio

कंपनी का नया लैपटॉप Surface Laptop Studio नए Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें ultra-durable Dynamic Woven Hinge दिया गया है। लैपटॉप मोड में इसमें फुली की-बोर्ड और हैपटिक टच-पैड सपोर्ट मिलता है। इसके स्क्रीन की साइज 14.4 इंच है और यह पिक्सल सेंस टचस्क्रीन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। साथ ही, यह टैबलेट कम लैपटॉप Surface Slim Pen 2 को सपोर्ट करता है। स्टूडियो मोड में इसमें ऑप्टिमल केनवास मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके हैंडराइटिंग, स्कैचिंग समेत कई क्रिएटिक काम किए जा सकते हैं। इसमें 11वीं जेनकरेशन का intel Core H35 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है। कंपनी ने इसे आज से ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया है। इसकी कीमत $1,599 (लगभग 1,18,041 रुपये) रखी गई है।

Surface Pro 8

Microsoft का यह 2-in-1 डिवाइस Surface Pro 7 का अपग्रेडेड मॉडल है। कंपनी ने Surface Pro 3 के बाद पहली बार इसके डिजाइन को रीवैम्प किया है। यह लेटेस्ट 11वीं जेनरेशन के Intel Core प्रोसेसर, दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट और बिल्ट-इन Intel Evo प्लेटफॉर्म पर काम करता है। कंपनी का दावा है कि यह 16 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ आता है। इसमें लेटेस्ट Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। यह टू-इन-वन टैबलेट कम लैपटॉप $1,099.99 (लगभग 81,206 रुपये) में आता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल मिलता है। साथ ही,यह Dolby Vision और अडैप्टिव कलर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसमें वर्क फ्रॉम होम वातावरण के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा और 10MP का रियर कैमरा दिया गया है। रियर कैमरे से यह 4K क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। यही नहीं, यह भी Surface Slim Pen 2 को सपोर्ट करता है। इसे आज से ही प्री-ऑर्डर के लिए चुनिंदा बाजार में उपलब्ध करा दिया गया है।

Surface Pro X

कंपनी के इस नए लैपटॉप में LTE कनेक्टिविटी मिलती है। साथ ही, यह Microsoft SQ2 ARM सिलिकॉन पर काम करता है। इस पतले टैबलेट में Windows 11 का सपोर्ट मिलेगा। इसमें Microsoft Teams, Adobe Photoshop समेत कई फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, यह ऑल डे बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसके नए Wi-Fi मॉडल की कीमत $899.99 (लगभग 66,441 रुपये) है और इसे आज से ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह स्लिक डिजाइन के साथ सबसे सस्ता और एफिशिएंट टैबलेट है।

Surface Go 3

Microsoft का यह अफोर्डेबल 2-in-1 टैबलेट रेगुलर यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 10.5 इंच की स्क्रीन मिलती है और यह 1080p कैमरा को सपोर्ट करता है। कंपनी ने इसमें पिछले वर्जन के मुकाबले 60 प्रतिशत तेज Intel Core i3 प्रोसेसलर का इस्तेमाल किया है। यह LTE एडवांस कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है। इसमें ऑल डे बैटरी और बिल्ट-इन माइक्रोसॉफ्ट सिक्युरिटी फीचर दिया गया है। साउंड के लिए इसमें Dolby Audio फीचर मिलता है। इसके Wi-Fi मॉडल की कीमत $399.99 (लगभग 29,529 रुपये) है और इसे आज से ही चुनिंदा बाजार में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी लेटेस्ट Windows 11 प्लेटफॉर्म पर काम करेगा।

Surface Slim Pen 2

इसके अलावा Microsoft ने Surface Slim Pen 2 को भी पेश किया है। इस डिजिटल पेन में जीरो प्रेशर फोर्स, अल्ट्रा लो लैटेंसी जैसे फीचर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना आसान होगा। साथ ही, यह अच्छे कंट्रोल और एक्यूरेसी के साथ आता है। इस स्मार्ट पेन के टिप को रीडिजाइन किया गया है, जो लिखने, स्केचिंग करने और इंकिंग में मदद करता है। इसकी कीमत $129.99 (लगभग 9,596 रुपये) है और इसे आज से ही चुनिंदा बाजारों में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।