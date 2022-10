Microsoft हार्डवेयर-फोकस सरफेस इवेंट का आयोजन आज 12 अक्टूबर को होने वाला है। फिलहाल कंपनी ने खुलासा नहीं किया है कि इस इवेंट के दौरान क्या कुछ पेश किया जाने वाला है। खबरों की मानें, तो इस इवेंट में नया फोल्डिंग डिवाइस और सरफेस लैपटॉप्स पेश किए जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस दौरान नया Microsoft Surface Pro 9 notebook और Microsoft Surface Duo 2 lite पेश किया जा सकता है। इस दौरान प्रीमियम Microsoft Surface Laptop Studio और किफायती Go laptop को भी अपग्रेड किया जा सकता है। आइए जानते हैं इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - भारत के लिए बना Microsoft Kaizala ऐप होगा बंद, जानें क्या था इसमें खास

आज 12 अक्टूबर को Microsoft Surface 2022 लॉन्च इवेंट 10 AM ET (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे) शुरू होगा। इस इवेंट का लाइवस्ट्रीम आप Newsroom साइट और Microsoft के ऑफिशियल YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी इवेंट से जुड़े सभी अपडेट पोस्ट कर सकती है। Also Read - Microsoft Outlook Lite ऐप हुआ लॉन्च, अब सस्ते फोन पर भी मिलेगी फास्ट ईमेल सर्विस

Also Read - एशिया में हर 5 में से 3 कंपनियों पर हुए हैं साइबर हमले, प्राइवसी और रैंसमवेयर हैं बड़ी चिंता

Join us Wednesday, October 12 at 10am ET to see what’s next for Microsoft Surface. #MicrosoftEvent https://t.co/vYHG0odexJ

— Microsoft Surface (@surface) September 27, 2022