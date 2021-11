माइक्रोसॉफ्ट का यह टैबलेट है बाकियों से अलग, प्री-आर्डर पर मिलेगा 9,699 रुपये का फायदा

Microsoft ने भारत में Surface Go 3 डिवाइस लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का पहला डिवाइस है जो देश में आउट-ऑफ-बॉक्स Windows 11 पर चलता है। कंपनी ने इस साल सितंबर में इस डिवाइस को Surface Laptop Studio, Surface Pro 8, और Surface Duo 2 के साथ अनाउंस किया था। Also Read - Microsoft ने लॉन्च किया Windows 11 SE और Surface Laptop SE, नए लैपटॉप के लिए पेश हुआ नया ओएस

Microsoft Surface Go 3 कंपनी के पुराने Surface Go 2 डिवाइस का सक्सेसर है। नया डिवाइस 10th-gen Intel Core i3 प्रोसेसर और Intel Pentium Gold चिप से लैस है। इस टैबलेट की डिजाइन Surface Go 2 जैसी ही है। इसमें 3:2 डिस्प्ले है और फ्रंट-बैक दोनों जगह पर 1080p कैमरा है। Also Read - Microsoft ने Apple को छोड़ा पीछे, बनी सबसे दुनिया की 'Most valuable publicly-traded' कंपनी

Micrsoft Surface Go 3 कीमत

Microsoft Surface Go 3 का टॉप-एंड मॉडल 10th-gen Intel Core i3 प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 62,999 रुपये है। Also Read - Microsoft कर रहा छात्रों के लिए किफायती लैपटॉप लाने की तैयारी, Windows 11 के नए वर्जन से होगा लैस

Microsoft Surface Go 3 का 10th-gen Intel Pentium Gold प्रोसेसर मॉडल भी 8GB RAM और 128GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 57,999 रुपये है।

इसके साथ ही इस टैबलेट का एक 10th-gen Intel Core i3 प्रोसेसर से लैस वेरिएंट भी है, जिसमें 4GB RAM और 64GB eMMC स्टोरेज मिलती है। इस मॉडल की कीमत 47,999 रुपये है।

Microsoft Surface Go 3 का एक लो-एंड वर्जन भी मौजूद है, जिसकी कीमत 42,999 रुपये रखी गई है। इस डिवाइस में 10th-gen Intel Pentium Gold के साथ 4GB RAM और 64GB eMMC स्टोरेज मौजूद है।

सेल और प्री-आर्डर

यह टैबलेट देश में अमेजन इंडिया वेबसाइट के जरिए प्री-आर्डर के लिए मौजूद है। प्री-आर्डर करने वाले कस्टमर्स को फ्री Surface Pen मिलेगा, जिसकी कीमत कंपनी के मुताबिक 9,699 रुपये है। Microsoft Surface Go 3 की सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 23 नवंबर से शुरू होगी।

Microsoft Surface Go 3 specifications

Microsoft Surface Go 3 में एक 10.5-इंच की 3:2 टच डिस्प्ले है। इस डिवाइस की बैक और फ्रंट दोनों पर 1080p कैमरे हैं। यह Dolby Audio sound टेक्नोलॉजी से लैस है और कंपनी का कहना है कि इसमें आपको studio microphones भी मिलते हैं, जो विडियो कॉल के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। Surface Go 3 Windows 11 पर चलता है। यह Surface Go Signature Type Cover को सपोर्ट करता है, जो टचपैड और कीबोर्ड का काम देता है।