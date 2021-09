Microsoft Surface Go 3 के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, 22 सितम्बर को होगा लॉन्च

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इस हफ्ते बताया कि यह 22 सितम्बर 2021 को एक लॉन्च इवेंट होस्ट कर रही है। यह एक ऑनलाइन इवेंट होगा जहां माइक्रोसॉफ्ट Surface Pro 8 और Surface Go 3 लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी अपने Surface Duo डिवाइस का नया वर्जन भी अनाउंस कर सकती है। Also Read - Microsoft Teams में जुड़ा Safe Links फीचर, साइबर अटैक से मिलेगी प्रोटेक्शन

मगर इस लॉन्च इवेंट के होस्ट होने से पहले ही Microsoft Surface Go 3 की स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गई हैं। यह लीक WinFuture.de की तरफ से आई है। इसकी मदद से अब हमें माइक्रोसॉफ्ट के नए डिवाइस की स्क्रीन से लेकर प्रोसेसर और रैम तक के बारे में जानकारी मिल गई है। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। Also Read - Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर और लैपटॉप को सपोर्ट करेगा या नहीं, इस टूल से लगाएं पता

नई लीक के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट का नया डिवाइस एक 10.5-इंच के फॉर्म फैक्टर के साथ आएगा। पिछली जेनरेशन के डिवाइस की तरह नए प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम अलोय केसिंग और एक ऑप्शनल कीबोर्ड कवर का ऑप्शन होगा। Also Read - Microsoft Xbox Cloud Gaming हो गया शुरू, कंसोल गेम का मजा मिलेगा मोबाइल, टैबलेट और PC पर

Microsoft Surface Go 3 Intel के 10th generation Amber Lake Y CPUs से लैस हो सकता है। इस डिवाइस का बेस मॉडल कुछ वक्त पहले Geekbench 4 पर देखा गया था। इस लिस्टिंग के मुताबिक, Microsoft Surface Go 3 Pentium Gold 6500Y चिप से लैस होगा और इसमें 4GB रैम मिलेगी।

You’re invited.

Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb

— Microsoft (@Microsoft) September 1, 2021