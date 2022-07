Microsoft Surface Laptop Go 2 को पिछले महीने US में लॉन्च हो चुका है। अब इसे भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। भारत में इसे 2 वेरिएंट में उतारा गया है। इसकी शुरुआती कीमत 75000 रुपये से भी कम है। इसमें 8GB तक RAM के साथ कई शानदार फीचर्स मिल रहे हैं। इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - How to Reschedule Meeting in Microsoft Outlook: चंद स्टेप्स फॉलो करके आउटलुक पर मीटिंग को करें रीशेड्यूल, जानें तरीका

Microsoft Surface Laptop Go 2 Specification

Surface Laptop Go 2 को प्रीमियम और स्लिम डिजाइन के साथ लाया गया है। इसका एक्सटीरियर एल्युमिनियम का है और इसे मेटल फिनिश दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के इस लैपटॉप में 1536×1024 पिक्सल रेजलूशन वाला 12.4 इंच का PixelSense टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इसका आसपेक्ट रेशियो 3:2 और पीक ब्राइटनेस 330 nits है।

इस डिवाइस में Intel का 11th Gen Core i5 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Intel Iris Xe GPU मिल रहा है। यह 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक SSD इंटरनल स्टोरेज मिलता है। लैपटॉप में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। हालांकि, यह फीचर बेस मॉडल में नहीं दिया गया है।

Surface Laptop Go 2 के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 720p का वेबकेम, 3.5mm का ऑडियो जैक और चार्जिंग के लिए Surface Connect पोर्ट दिया गया है। इसमें डॉल्बी ऑडियो प्रीमियम के साथ ओमनीसोनिक स्पीकर्स और डुअल फार-फील्ड स्टूडियो माइक दिए गए हैं। इसमें प्रीलोडेड Microsoft 365 ऐप्स, माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली के 1 महीने के ट्रायल और एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट 1 महीने के ट्रायल के साथ आता है।

कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में Wi-Fi 6 802.11ax और Bluetooth 5.1 LE दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में USB-C और USB-A पोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसमें दी गई बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद यह 113.5 घंटे तक चल सकता है।

कितनी होगी कीमत?

Surface Laptop GO 2 के 2 वेरिएंट आते हैं। बेस वेरिएंट में 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसकी कीमत 73,999 रुपये है। वहीं, लैपटॉप के टॉप वेरिएंट में 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज दिया गया है। इसकी कीमत 80,999 रुपये है।