Microsoft ने पिछले महीने अपने एनुअल Gala Event के दौरान Microsoft Surface Pro 9 और Surface Laptop 5 को पेश किया था। आज फाइनली कंपनी ने इन्हें भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिनकी प्री-बुकिंग आज 15 नवंबर से भारत में शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं इनकी कीमत और खूबियों के बारे में सबकुछ। Also Read - Microsoft Surface Pro 9 और Surface Laptop 5 लॉन्च, जानें कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन

Surface Pro 9 को भारत में 1,05,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इस डिवाइस को कंपनी ने कई वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिसमें Windows 11 और Windows 11 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएंट शामिल है। यह लैपटॉप Sapphire, Forest, Platinum और Graphite कलर ऑप्शन में आता है। Also Read - Microsoft Surface Event 2022: माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस इवेंट आज, ऐसे देखें लाइवस्ट्रीम

Also Read - भारत के लिए बना Microsoft Kaizala ऐप होगा बंद, जानें क्या था इसमें खास

Say hello to the #Surface Pro 9 and the Surface Laptop 5. Now available for pre-order in India. @amazonIN @RelianceDigital @cromaretail @VijaySales https://t.co/lVu1Y5cP9u

— Microsoft India (@MicrosoftIndia) November 15, 2022