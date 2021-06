Microsoft Windows 11 हुआ पेश, पूरी तरह बदल जाएगा आपका PC और लैपटॉप

ने अपने नेक्स्ट जेनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम 11 से पर्दा उठाया है। टेक्नोलॉजी कंपनी ने 2015 के बाद पहला ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया है। 2015 में कंपनी ने लॉन्च किया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक लॉन्च हुए सभी Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले अलग है। इसे पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। आइए, जानते हैं Windows 11 के बारे में.. Also Read - Top 5 Laptop Under 50000 in Flipkart Sale: Lenovo, Mi और HP समेत सेल में कई कंपनियों के इन बेस्ट लैपटॉप्स पर मिल रही छूट

Windows 11: कब होगा रोल आउट?

Microsoft ने अपने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दी है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को साल के अंत तक , लैपटॉप, टेबलेट्स आदि के लिए रोल आउट किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने इसके लिए कोई निश्चित लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल आउट होते ही , , , जैसे के डिवाइसेज के लिए इसे उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं, Microsoft Surface लैपटॉप और डेस्कटॉप के नेक्स्ट जेनरेशन Windows 11 रेडी होंगे। Also Read - Lenovo K13 Note और K13 Pro के स्पेसिफिकेशन्स लीक, Android 11 और 6GB तक RAM के साथ जल्द हो सकते हैं लॉन्च

Also Read - Dell Inspiron 14 2-In-1, Inspiron 15, Inspiron 14 और Inspiron 13 लैपटॉप्स भारत में लॉन्च, जानिये कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Windows 10 की तरह ही इसे यूजर्स के लिए फ्री अपग्रेड के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि 2015 में और यूजर्स को Windows 10 का फ्री अपग्रेड मिला था।

Windows 11 के फीचर्स

Microsoft का यह नेक्स्ट जेनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। इसके बूट स्क्रीन से लेकर इंटरफेस आइकन्स तक में बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें टास्क बार को सेंटर में अलाइंड किया गया है। साथ ही, Start मैन्यू को भी सेंटर में दिया गया है। अपकमिंग Windows 11 का इंटरफेस कुछ हद तक macOS से इंस्पायर्ड लगता है। यूजर्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स को बस एक क्लिक में स्क्रॉल कर सकेंगे।

Windows 11 में को इंटिग्रेड किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विजेट (widgets) को बांई ओर लोकेट किया गया है, जो कि एक ग्लास विंडो के साथ दिखाई देता है। यूजर्स अपनी सभी जरूरी ऐप्स और चीजों को एक ही जगह पर देख सकेंगे। नया ऑपरेटिंग सिस्टम टच फ्रेंडली है। इसे टैबलेट्स और टच स्क्रीन PC को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। साथ ही, नए ऑपरेटिंग सिस्टम में डार्क और लाइट मोड भी मिलता है।

Microsoft ने अपने अपकमिंग Windows 11 को गेमिंग फ्रेंडली बनाया है। इसमें ऑटो फीचर दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस और भी शानदार होगी। कंपनी ने अपने Xbox सीरीज से इंस्पायर होकर Windows 11 में भी कंसोल गेमिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है।

Windows 11 में कई और नई चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें यूजर्स Microsoft के अलावा Amazon Cloud Store से भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही, प्लेटफॉर्म्स से लेकर ऑनलाइन क्लासेज करने का एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा।