भारत सरकार ने YouTube पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। इस बार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते IT Rules, 2021 के तहत 10 यूट्यूब चैनल्स के 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया है।बताया जा रहा है कि इन चैनल्स पर फेक न्यूज की भरमार थी, जो कि समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। बता दें सरकार ने जिन चैनल्स की वीडियो को ब्लॉक किया है उन पर 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा व्यू थे।

Ministry of Information and Broadcasting (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ने जानकारी दी है कि उन्होंने IT Rules, 2021 के तहत 10 Youtube चैनल के 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। यह सभी वीडियो धार्मिक समुदायों के खिलाफ नफरत और सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे।

उदारहण के तौर पर इन वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिंक अधिकारों को छीन लिया है। साथ ही धार्मिक समुदायों को वीडियो के जरिए धमकी भी दी जा रही थी। इन वीडियोज पर 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा व्यूज थे।

ब्लॉक वीडियोज में फोटोशॉप (Morphed) तस्वीरों व वीडियो का इस्तेमाल किया जा रह था। सरकार का दावा है कि इन चैनल्स की वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती थी, इस वजह से इनको बैन किया जा रहा है।

पहले भी किए हैं कई वीडियो व चैनल बैन

आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि सरकार ने यूट्यूब चैनल्स व उनकी वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की हो। इससे पहले भी भारत सरकार ने कई यूट्यूब चैनल व उनकी वीडियो को बैन किया है। हाल ही में सरकार ने IT Rules 2021 के तहत 8 Youtube चैनल्स को बैन किया था। इनमें 7 भारतीय और 1 पाकिस्तान स्थित YouTube समाचार चैनल शामिल था। यह चैनल्स इंडियन आर्मी और जम्मू-कश्मीर जैसे टॉपिक पर फेक न्यूज फैला रहे थे।