Mircomax ने बुधवार को घोषणा की है कि 30 जुलाई को एक नया माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। अब आज गीकबेंच लिस्टिंग में एक नए Micromax E7446 स्मार्टफोन को स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक Micromax E7446 को Micromax IN 2 या Micromax IN Note 2 के रूप में लॉन्च किया जा सकता है। Geekbench लिस्टिंग के जरिए Micromax E7446 के कई स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

Micromax E7446 में MT6785 चिपसेट दिया गया है, जो मूल रूप से MediaTek Helio G90 SoC है। लिस्टिंग के मुताबिक यह फोन 4GB RAM के साथ आ सकता है, जो एंड्रॉयड 11 पर चलने वाला हो सकता है। यह फोन एक लोअर मिड-रेंज स्मार्टफोन हो सकता है। फोन गीकबेंच 5.4.1 पर सिंगल-कोर टेस्ट में 500 और मल्टी-कोर टेस्ट में 1,546 अंक हासिल करने में कामयाब रहा है।

किस नाम से लॉन्च होगा यह फोन?

Micromax E7446 का कोई ऑफिशियल नाम अभी तक जारी नहीं किया गया है लेकिन Micromax IN 1 और Micromax IN Note 1 का मॉडल नंबर क्रमश: E6746 और E7746 है। इसके आधार पर रिपोर्ट का कहना है कि Micromax E7446 या तो Micromax IN 2 होगा या Micromax IN Note 2 के रूप में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इस फोन के बाकी किसी स्पेसिफिकेशन्स या फीचर्स के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब देखना होगा कि 30 जुलाई को माइक्रोमैक्स इसी स्मार्टफोन को लॉन्च करता है या किसी और स्मार्टफोन को पेश करेगा।