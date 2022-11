USB Type C: जल्द ही आपको सभी स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप आदि में USB Type C चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बुधवार (16 नवंबर) को बताया कि स्मार्टफोन कंपनियां और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिफॉर्म चार्जिंग पोर्ट (USB Type C) को फेजवाइज रोल आउट करने को तैयार हो गई हैं। इसके अलावा एक सब-ग्रुप भी बनाया जाएगा, जो वियरेबल्स में USB Type C दिए जाने की संभावनाओं के बारे में जानकारी लेगा। स्मार्टफोन कंपनियां, इंडस्ट्री बॉडी के साथ मंत्रालय की बैठक में इसके बारे में निर्णय लिया गया है। इस मीटिंग की अध्यक्षता कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने की है। Also Read - Apple iPhone 15 Series में मिलेगा USB Type C चार्जिंग फीचर : रिपोर्ट

अलग-अलग चार्जिंग पोर्ट से यूजर्स को दिक्कत

कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ हुई मीटिंग में MAIT, FICCI, CII, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स जैसे कि IIT कानपुर, IIT BHU, केन्द्र सरकार की मिनिस्ट्री, आदि ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद जारी स्टेटमेंट में सभी स्टेकहोल्डर्स इस बात को लेकर सहमत हुए की हर डिवाइस के लिए USB Type C चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल किया जाए। अलग-अलग तरह के चार्जिंग पोर्ट होने की वजह से इंडस्ड्री के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी काफी दिकक्तें होती हैं।

मान लीजिए किसी यूजर के पास अलग-अलग ब्रांड के स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप हैं तो उसे सभी डिवाइसेज के लिए अलग-अलग चार्जर साथ रखना पड़ता है, जो उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है।

वियरेबल डिवाइसेज के लिए बनेगा सबग्रुप

इस बैठक में इंडस्ट्री बॉडी और स्मार्टफोन कंपनियां USB Type C का इस्तेमाल भविष्य के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट में किए जाने को लेकर चर्चा हुई। फिलहाल सभी ने स्मार्टफोन और टैबलेट में USB Type C चार्जिंग पोर्ट दिए जाने को सहमति जताई है।

कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने मीटिंग के दौरान कहा कि इंडस्ट्री को भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को कम किया जा सके। इस बैठक में वियरेबल डिवाइसेज जैसे कि ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड आदि के लिए एक सब-ग्रुप बनाए जाने की बात कही गई, जिसमें इंडस्ट्री के रिप्रजेंटेटिव्स इन डिवाइसेज में USB Type C के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश सके। बता दें कि एक ही चार्जिंग पोर्ट पीएम मोदी के LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरोमेंट) मिशन का हिस्सा है।