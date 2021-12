सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के लिए भारत होगा 'आत्मनिर्भर'

स्मार्टफोन समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के लिए भारत अब ‘आत्मनिर्भर’ बनने जा रहा है। केन्द्र सरकार इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड की मेन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI (Production Linked Incentive) योजना बनाई है। इस योजना के तहत आगामी 5 से 6 वर्षों में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 76,000 करोड़ रुपये) निवेश किए जाने का अनुमान है। Also Read - Deals of the day 12th August: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सस्ते में मिल रहे लैपटॉप, टीवी समेत कई प्रोडक्ट

इस बात की जानकारी देते हुए दूरसंचार, आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “इस फैसले से माइक्रोचिप के डिजाइन, विनिर्माण, पैकिंग और परीक्षण में मदद मिलेगी। जिसकी वजह से एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) विकसित होगा।” आईटी (IT) मंत्री के मुताबिक, मौजूदा आंकड़ो पर गौर करें तो इस समय भारत के करीब 20 प्रतिशत इंजीनियर्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। Also Read - BGMI गेम में कभी न करें ये 5 गलतियां, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

सरकार ने इंजीनियर्स की संख्या बढ़ाने के लिए ‘चिप्स टू स्टार्टअप’ (C2S) प्रोग्राम बनाया है। इसमें हाइली क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड इंजीनियर्स को जोड़ा जाएगा। देशभर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे और पास आउट हो चुके बी-टेक (B.Tech), एम टेक (M.Tech), पीएचडी (PhD) को इसके लिए तैयार किया जाएगा। Also Read - Deals of the day 1st August: Amazon और Flipkart पर आज इन प्रोडक्ट की खरीद पर भारी छूट

We have reached $75 Billion electronics manufacturing today; seeing the pace at which the sector is growing, India will reach $ 300 Billion in electronics manufacturing in next 6 yrs

