Mother's Day 2022: आज भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर गूगल कैसे पीछे रह सकता है। गूगल ने एक बार फिर अपना एक शानदार डूडल बनाकर दुनिया को मदर्स डे की बधाई दी है। गूगल ने एक वीडियो डूडल बनाया है, जिसमें कुछ तस्वीरें हैं, और उनके जरिए गूगल ने मां के प्रेम, स्नेह एवं सम्मान की भावना दिख रही है।

गूगल ने मनाया मदर्स डे

भारत में हर साल मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। गूगल ने डूडल में 4 स्लाइड वाले अपने एक जीफ के जरिए लोगों को Mother's Day मनाने का मौका दिया है। पहले स्लाइड में देखा जा रहा है कि एक छोटा बच्चा मां के हाथों की सबसे छोटी उंगली पकड़ा हुआ है। दूसरे स्लाइड में देखा जा रहा है कि मां अपने बच्चे को पढ़ाना सिखा रही है।

Doodle में दिखाए मां के चार रूप

Google Doodle की तीसरी स्लाइड में मां अपने बच्चे को एक नल के नीचे हाथ धोना सिखा रही है। वहीं चौथे स्लाइड में मां अपने बच्चे को पौधा लगाना सिखा रही है। इस तरीके से गूगल ने डूडल के जरिए मां के इन 4 रूपों को दिखाया है, जो वो एक बच्चे के लिए उसके जन्म के बाद से करती है।

कई देशों में मनाजा जा रहा है मदर्स डे

मदर्स डे को पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग तारीखों पर मनाया जाता है लेकिन 50 से ज्यादा देश मई के दूसरे रविवार को ही मदर्स डे मनाते हैं और भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। इस वजह से आज आधी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है और गूगल ने अपना एक शानदार डूडल GIF बनाकर दिखाया है कि मां कैसे एक बच्चे के जन्म के बाद से उसका पालन-पोषन करती है।