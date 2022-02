3,500एमएएच बैटरी के साथ जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है मोटो ई3 पावर स्मार्टफोन

काफी समय से चर्चा है कि मोटोरोला जल्द ही नया स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है। अब तक सामने आई कुछ खबरों के अनुसार इस स्मार्टफोन का नाम मोटो ई3 पावर होगा और इसमें बड़ी बैटरी का उपयोग हो सकता है। वहीं हाल ही में हुए ट्विटर के माध्यम से सामने आई इमेज में कैप्शन में साथ “#FearOfMissingOut on power to last the day? Soon you’ll #NeverMissOut on all day battery. #ComingSoon” यह लिखा हुआ है। जिससे स्पष्ट होता है कि मोटोरोला का नया स्मार्टफोन बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च होगा और यह मोटो ई3 पावर ही हो सकता है। खबरों के अनुसार इसमें 3,500एमएएच की बैटरी हो सकती है। Also Read - क्या ऐसा होगा मोटो E4 प्लस स्मार्टफ़ोन? इंटरनेट पर लीक हुई ये जानकारी

मोटोरोला मोटो ई3 पावर स्मार्टफोन फिलहाल हांगकांग में सेल के लिए उपलब्ध हो चुका है जबकि अभी तक कंपनी ने इसकी कोई आॅफिशियल घोषाणा नहीं की है। वहीं हाल ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइट जाउबा पर लिस्ट हुई जानकारी के अनुसार मोटोरोला स्मार्टफोन मोटो ई3 पावर को कोडनेम एक्सटी1706 दिया गया है। इसके अनुसार मोटोरोला भारतीय बाजार में दो वैरियंट में स्मार्टफोन लॉन्च करेगी जिसमें एक वैरियंट मोटो ई3 और और दूसरा बड़ी बैटरी के साथ मोटो ई3 पावर हो सकता है। जाउबा पर लिस्ट हुए स्पेसिफिकेशन के बाद उम्मीद है कि मोटो ई3 पावर जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक दे सकता है। व्हाट्सएप ने किया अपनी पॉलिसी में बदलाव, करेगा फेसबुक से आपका डाटा शेयर: जानें कैसे बचाएं Also Read - मोटोरोला मोटो ई3 पावर भारत में 19 सितंबर को एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर होगा लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

अब तक हुए खुलासो और सामने आई खबरों के अनुसार मोटो ई3 पावर में 3,500एमएएच की बैटरी हो सकती है। जबकि मोटो ई3 में 2,800एमएएच की बैटरी की बात सामने आई थी। वहीं अब मोटो ई3 पावर हांगकांग में सेल के लिए उपलब्ध हो चुका है। जिसके अनुसार स्मार्टफोन में 5-इंच का डिसप्ले, एलईडी फ्लैश के साथ 8-मेगापिक्सल रीयर कैमरा, 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, मीडियाटेक एमटी6735पी चिपसेट, 2जीबी रैम और 16जीबी इंटरनल मैमोरी है। 4जी एलटीई के साथ आने वाले इस डुअल सिम स्मार्टफोन में एक वाट का रियर स्पीकर दिया गया है। यह स्मार्टफोन एंडरॉयड 6.0.1 मार्शमैलो पर कार्य करता है। किंतु इसकी सेल से जुड़ी आॅफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। ​

वहीं हाल ही में मोटो ई3 पावर कोडनेम एक्सटी1706 के साथ आॅनलाइन लिस्ट हुआ था ​जहां फोन में वाईफाई सर्टिफिकेशन की बात सामने आई थी। इसके साथ ही भारतीय बाजार में कंपनी मोटोरोला मोटो ई3 को भी लॉन्च कर सकती है​ जिसकी कीमत लगभग 8,990 रुपए हो सकती है। मोटो ई3 के बारे में कंपनी ने कंपनी द्वारा की गई घोषणा के समय इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की भी जानकारी दी गई थी। जिसके अनुसार मोटो ई3 में 5-इंच का एचडी डिसप्ले, क्वाडाकोर प्रोसेर, 8-मेगापिक्सल रीयर कैमरा, 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 2,800एमएएच बैटरी, डुअल सिम, 4जी एलटीई, वाईफाई और ब्लूटूथ उपलब्ध होंगे।

जबकि मोटो ई3 पावर के बारे में अब तक सामने आई जानकारियों के अनुसार इसमें 5-इंच का एचडी डिसप्ले, मीडियाटेक क्वाडकोर प्रोसेसर, 2जीबी रैम, 8-मेगापिक्सल रीयर कैमरा, 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 16जीबी इंटरनल मैमोरी और 4जी एलटीई सपोर्ट उपलब्ध होगा।