मोटोरोला का किफायती फोन Moto E7 Plus दमदार फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च

Motorola के अगले स्मार्टफोन की जानकारी लीक हुई है। इस स्मार्टफोन की जानकारी पिछले कुछ वक्त से सामने आ रही है। Moto E7 Plus स्मार्टफोन की नई डिटेल्स लीक हुई है। मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन का पहला लाइव शॉट जारी किया है और बेंचमार्क प्लेटफॉर्म गीकबेंच पर इसकी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Moto E7 Plus स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर के साथ आएगा। इसकी जानकारी गीकबेंच से मिली है। इसके अतिरिक्त Evan Blass ने भी इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेक्स शेयर किए हैं। उसके मुताबिक भी स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर मिलेगा।

बता दें कि इस साल जनवरी में क्वालकॉम ने तीन नए प्रोसेसर, Snapdragon 460, Snapdragon 662 और Snapdragon 720G की घोषणा की थी। इस प्रोसेसर को बजट स्मार्टफोन के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि Snapdragon 460 प्रोसेसर 11nm का चिपसेट है, जो एडरेनो 610 जीपीयू के साथ आता है। इसका एक पोस्टर भी लीक हुआ है, जिसके मुताबिक स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर मिलेगा, जो 4जीबी रैम के साथ आएगा।

Moto E7 Plus में क्या होगा खास

इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में 64 जीबी स्टोरेज और 5000 एमएएच की बैटरी मिलेगी। फोन के रियर साइड की बात करें तो यहां आपको 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सिस्टम मिलेगा, जो नाइट विजन सपोर्ट के साथ आएगा। Moto E7 Plus स्मार्टफोन Moto E6 Plus के सक्सेसर के रूप में लॉन्च होगा। यह स्मार्टफोन पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था। फोन के लीक शॉट से पता चलता है कि इसमें वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगा।

फोन में डुअल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जो ऑटो फोकस और एलईडी फ्लैश के साथ आएगा। साथ ही फोन के रियर साइड में एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फोन में यूएसबी सी पोर्ट, स्पीकर ग्रील और एक 3.5 एमएम का ऑडियो जैक होल मिलेगा। हालांकि यह डिवाइस कब तक लॉन्च होगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पिछले डिवाइस को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगता है कि यह डिवाइस सितंबर में लॉन्च हो सकता है।