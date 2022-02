Moto G5 Plus को मिला एंड्रॉइड 8.1 Oreo अपडेट

मोटोरोला ने आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) में मौजूद Moto G5 Plus यूजर्स के लिए एंड्रॉइड 8.1 Oreo अपडेट जारी कर दिया है। लगभग दो हफ्ते पहले कंपनी ने Moto G5S Plus और Moto G5 डिवाइस के लिए यह अपडेट जारी किया गया था। Also Read - इस भारतीय रिसर्चर ने कर दिखाया ऐसा काम कि गूगल कर रहा जमकर तारीफ

चेंज-लॉग के अनुसार एंड्रॉइड के नए वर्जन नए मल्टीटास्किंग फीचर्स, डाटा सेवर, नोटिफिकेशन्स कंट्रोल, बैटरी फीचर्स, एंड्रॉइड जून 2018 सिक्योरिटी पैच के साथ बग फिक्स मिला है। Also Read - Flipkart Sale: 64MP + 8MP + 2MP बैक, 16MP सेल्फी, 6000mAh बैटरी वाले Motorola G40 Fusion को 503 रुपये महीने में लाएं घर

आप अपने फोन की Settings > Software updates में जाकर Samsung Galaxy J7 Pro अपडेट की जांच कर सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि फोन को अपडेट करने से पहले डाटा का बैकअप ले लें, साथ ही फोन को अपडेट करे के लिए हाई-स्पीड डेटा या वाईफाई का ही इस्तेमाल करें।

बता दें कि Moto G5 Plus में 5.2-इंच फुल एचडी (1080×1920 पिक्सल) आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। इसके साथ ही फोन में 2 गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। यह तीन वेरिएंट में आता है। इसमें 2जीबी रैम+32जीबी स्टोरेज, 3जीबी रैम+32जीबी स्टोरेज और 4जीबी रैम+64जीबी स्टोरेज है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें 12-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो कि ड्यूल ऑटोफोकस, 4के वीडियो रिकॉर्डिंग, अपर्चर एफ/1.7 और ड्यूल-एलईडी फ्लैश के साथ आता है। वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5-मेगापिक्सल का कैमरा है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4जी एलटीई, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन, जीपीएस/ए-जीपीएस, एनएफसी, ब्लूटूथ वी4.2, 3.5 एमएम ऑडियो जैक और माइक्रो-यूएसबी जैसे ऑप्शन हैं। वहीं, पावर बैकअप के लिए फोन में 3,000एमएएच की बैटरी है।