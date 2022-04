Motorola Moto G52 की भारत लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। लॉन्च से पहले फोन को डेडिकेटिड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव कर दी गई है। बता दें, यह फोन भारत से पहले यूरोप में लॉन्च हुआ है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो मोटोरोला जी52 में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर से लैस है। इसकी बैटरी 5,000mAh की है, जिसके साथ 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 4GB RAM वाले Realme C35 पर दमदार ऑफर, सिर्फ 416 रुपये महीने में लाएं घर

Motorola Moto G52 भारत में 25 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा, जिसका खुलासा खुद कंपनी ने ट्विटर के माध्यम से किया। लॉन्च डेट का ऐलान करते हुए एक टीजर वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें फोन की झलक देखने को मिली है। इसके अलावा, मोटो जी52 को डेडिकेटिड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फोन खरीद के लिए भारत में उपलब्ध होगा। Also Read - Top Camera Phones under 50000: Samsung Galaxy S21 FE से OnePlus 9RT तक, 50 हजार से कम में ये हैं टॉप 5 कैमरा फोन्स

Also Read - 64MP कैमरा, 8GB RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज वाले Vivo V21 5G को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

Amplify your style and make the world #GoWow! Launching on 25th April on @Flipkart https://t.co/RaskDMvu7L pic.twitter.com/6T3VNh14HH

— Motorola India (@motorolaindia) April 18, 2022