Moto Tab G62 Launched in India: पिछले ही दिनों Moto G62 5G स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया गया था। अब इस सीरीज का टैबलेट इंडिया में दस्तक दे चुका है। Moto Tab G62 को Motorola के लेटेस्ट टैबलेट के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी का यह एक मिड-रेंज टैब है, जो 2K डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, तगड़ी बैटरी और क्वाड स्पीकर सेटअप के साथ आता है।

कंपनी ने Moto Tab G62 के Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये सेट की है। वहीं, इसका LTE वेरिएंट 17,999 रुपये में आता है। टैब का वाई-फाई वेरिएंट खरीद के लिए Flipkart पर लिस्ट है, जबकि एलटीई वेरिएंट की सेल 22 अगस्त से शुरू होगी अभी यह वेरिएंट प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है।

Say hello the all-new #mototabg62 with the powerful Snapdragon® 680 processor, a dazzling 10.6″ 2K IPS display, quad-speaker audio with Dolby Atmos® and more! Grab the WiFi version for just ₹15,999 Or pre-order the LTE version for ₹17,999 on @flipkart

— Motorola India (@motorolaindia) August 17, 2022