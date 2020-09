Motorola E7 Plus इस तारीख को होगा भारत में लॉन्च, यहां से खरीद सकेंगे आप

Motorola ने अपने नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। Motorola E7 Plus स्मार्टफोन 23 सितंबर को भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। यह स्मार्टफोन आकर्षक फीचर के साथ आएगा। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 23 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। Also Read - 4 कैमरा, 5000mAh बैटरी, 4GB रैम+64GB स्टोरेज वाले Motorola G9 की सेल आज Flipkart पर, Rs 1278 EMI पर खरीदें

Motorola E7 Plus स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होगा। यह स्मार्टफोन अंतरराष्ट्रीय बाजार में डेब्लू कर चुका है। स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। इसके अतिरिक्त फोन में एक ग्रेडिएंट फिनिश बैक मिलता है। मोटोरोला का दावा है कि Moto E7 Plus में यूजर्स को एक नए लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। Also Read - Moto E7 Plus स्मार्टफोन जल्द होगा भारत में लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत

मोटोरोला इस स्मार्टफोन को पिछले कुछ वक्त से टीज कर रही थी। कंपनी ने इसकी वैश्विक लॉन्चिंग में बताया था कि इसकी शुरुआती कीमत 149 यूरो (लगभग 13 हजार रुपये) होगी। फोन चुनिंदा बाजार- लैटिन अमेरिका और यूरोप में लॉन्च हुआ था। अब यह फोन भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। हालांकि भारतीय बाजार में इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं है। Also Read - Moto G9 Plus स्मार्टफोन Snapdragon 730G चिपसेट, 64MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च

Get ready for the #UltimateCamera experience. With all-new #motoe7plus you can take your smartphone photography to the next level, even in low light. Launching 23rd September, 12 pm on @Flipkart! https://t.co/OYb654M9N2 pic.twitter.com/GVHnOTC9D1

— Motorola India (@motorolaindia) September 18, 2020