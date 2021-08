Motorola आज भारत में Moto Edge 20 सीरीज लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस सीरीज के तहत तीन हैंडसेट Moto Edge 20, Edge 20 Lite और Edge 20 Pro आते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में केवल दो मॉडल Moto Edge 20 और Moto Edge 20 Fusion आज यानी 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारत में एंट्री लेंगे। Edge 20 Fusion मॉडल Edge 20 Lite का ही वर्जन कहा जा रहा है। लॉन्चिंग से पहले ही इन फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। Also Read - 4500mAh बैटरी, 8GB RAM, 64MP प्राइमरी और 16MP फ्रंट कैमरे वाले Realme X7 Max को मात्र 867 रुपये में लाएं घर, Flipkart पर मिल रहे कई ऑफर्स

Geekbench लिस्टिंग पर Moto Edge 20 Fusion को स्पॉट भी किया जा चुका है। लिस्टिंग के अनुसार, इसे सिंगल कोर टेस्ट में 564 प्वाइंट्स और मल्टी कोर टेस्ट में 1624 प्वाइंट्स मिले हैं। हालांकि, अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि कंपनी इसे दो वेरिएंट में लॉन्च करेगी या नहीं। लिस्टिंग में 6GB RAM वाले वेरिएंट को स्कोर दिए गए हैं। आइए, इन फोन्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे जानते हैं।

Moto Edge 20 and Edge 20 Fusion Expected Price and Availability

कंपनी ने अपने अपकमिंग फोन्स की डिजाइन को टीज किया है। इनकी कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, Debayan Roy टिप्स्टर ने भारत में कंपनी के इन अपकमिंग फोन की कीमत का खुलासा किया है। उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट के अनुसार, Edge 20 Fusion के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 21,499 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत भारत में 23,999 रुपये होगी। वहीं, Edge 20 की कीमत 29,999 रुपये हो सकती है। फोन्स की सटीक कीमत लॉन्चिंग के समय ही पता चलेगी। ये बिक्री के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर उपलब्ध होंगे।

Moto Edge 20 and Moto Edge 20 Fusion Expected Specs

Edge 20 और Edge 20 fusion में 6.7 इंच का Max Vision AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। Edge 20 की स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz और Edge 20 Fusion का 90Hz होगा। दोनों फोन्स के ज्यादातर स्पेसिफिकेशन्स एक समान होंगे। Edge 20 में Snapdragon 778G प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलेगी। वहीं, Edge 20 Fusion फोन Mediatek Dimensity 800U चिपसेट से लैस होगा। दोनों हैंडसेट Android 11 पर चलेंगे।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Edge 20 में 108MP का प्राइमरी कैमरा, 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 8MP का एक अन्य सेंसर लगा होगा। सेल्फी के लिए फोन 32MP कैमरे से लैस हो सकता है। फोन के बारे में अन्य जानकारी आज लॉन्चिंग के समय ही पता चलेगी।