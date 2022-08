Motorola कंपनी जल्द ही भारतीय मार्केट में फ्लैगशिप Edge 30 सीरीज के तहत नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। फिलहाल, लॉन्च डेट और प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी रिवील नहीं की गई है। हालांकि, टिप्सटर ने जानकारी दी गई है कि Edge 30 सीरीज के तहत लॉन्च होने वाला एक स्मार्टफोन Motorola Edge 30 Ultra होगा। यह भारत में 200MP कैमरा के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होने वाला है। Also Read - Galaxy Z Flip 4 को टक्कर देने आया Moto Razr 2022, 200MP कैमरा वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन भी हुआ लॉन्च

टिप्सटर Abhishek Yadav ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि Motorola Edge 30 Ultra स्मार्टफोन भारत में 200MP कैमरा के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा, टिप्सटर की मानें तो यह फोन 8 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।

फिलहाल, कंपनी ने साफ नहीं किया है कि एज सीरीज के तहत कौन-सा स्मार्टफोन लॉन्च किया जाने वाला है। इसके अलावा, लॉन्च डेट को भी कंपनी द्वारा ऑफिशियल रिवील नहीं किया गया है। हालांकि, लॉन्च से पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर भी Motorola Edge स्मार्टफोन के लिए माइक्रोसाइट Coming Soon टैग के साथ लाइव कर दी गई है।

