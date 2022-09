Motorola Edge 30 Ultra स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस फोन की सबसे बड़ी खूबी इसका 200MP वाला कैमरा होगा। पहले कहा जा रहा था कि यह फोन भारत में 8 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब इस फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने आ गई है। फोन लॉन्च की जानकारी खुद कंपनी द्वारा सार्वजनिक की गई है। बता दें, फोन से जुड़ी कई लीक्स ऑनलाइन सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक फोन में 6.6 इंच की फ्लैट डिस्प्ले और रिफ्रेश रेट 144Hz मिलेगा। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - 200MP कैमरा वाले Motorola Edge 30 Ultra का प्रोमो वीडियो लीक, डिजाइन समेत खास स्पेसिफिकेशन का हुआ खुलासा

टिप्सटर Abhishek Yadav ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में Motorola का एक पोस्टर देखा जा सकता है। इस पोस्टर में जानकारी दी गई है कि कंपनी अपना बहु-प्रतिक्षित 200MP कैमरा वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे लॉन्च करेगी।

Also Read - Moto G72 फोन 5000mAh बैटरी के साथ होगा लॉन्च! कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर हुआ लिस्ट

Motorola Edge 30 Ultra launching on 10 September, 2022 in India at 1 PM IST.

– 200MP camera ✅#Moto #MotorolaEdge30Ultra pic.twitter.com/AGhK9O2bKO

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 6, 2022