मोटोरोला जल्द ही भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन (Motorola G9 Plus) लॉन्च करने वाली है। यह स्मार्टफोन आने वाले हफ्तों में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन को ट्विटर पर टीज किया है। जिसमें स्मार्टफोन को लेकर कुछ हिंट मिलते हैं। हालांकि मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग तारीख की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस बात की पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट के जरिए लॉन्च होगा।

वीडियो टीजर में मोटोरोला ने हाई प्रोफॉर्मेंश कैमरा और कुछ डिजाइन एलिमेंट को दिखाया गया है। अफवाहों की मानें तो Motorola G9 Plus स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, जो पिछले दिनों लीक हुआ था। हालांकि मोटोरोला ने आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन के नाम का ऐलान नहीं किया है।

लेकिन फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन्स देखे जा सकते हैं। इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की ओर मिल सकता है, जिस पर मोटोरोला का लोगो बना हुआ है। इस फोन में Motorola One Fusion+ की तरह ही बटन अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फोन में गूगल असिस्टेंट के लिए एक अलग से बटन दी जाएगी। फोन में USB-C पोर्ट मिलेगा। स्मार्टफोन मिड रेंज बजट में लॉन्च हो सकता है।

Motorola G9 Plus में क्या होगा खास

मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन के नाम और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर सस्पेंस बना रखा है। कयास यही हैं कि मोटोरोला अपनी Moto G9 लाइनअप में ही नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इससे पहले Evan Blass ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कथित Motorola G9 Plus का रेंडर शेयर किया था। इस स्मार्टफोन के डिजाइन में अपग्रेड देखने को मिलेगा। फोन में आयताकार कैमरा बंप डिजाइन देखने को मिला है।

जी9 स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त डिवाइस में पंच होल कटआउट मिल सकता है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा होगा। बता दें कि Motorola G9 Plus भारत में Motorola G8 Plus के सक्सेसर के रूप में लॉन्च होगा। इसलिए इसकी कीमत कम रहने की उम्मीद है। यह स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 600 सीरीज के प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है। साथ ही फोन में 5000 एमएएच की बैटरी दी जा सकती है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।