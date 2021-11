Motorola ने यूरोपीय बाजार में हाल ही में अपने Moto G200 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। Moto G सीरीज का यह स्मार्टफोन अगले सप्ताह भारत में पेश किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसमें 108MP का कैमरा सेटअप मिलेगा। साथ ही, फोन Qualcomm के फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 888+ के साथ आता है। फोन में 8GB RAM और 256GB तक का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। इस स्मार्टफोन को यूरोपीय बाजार में Moto G31, Moto G41, Moto G51 और Moto G71 के साथ पेश किया गया है। Lenovo के स्वामित्व वाली स्मार्टफोन कंपनी अपने इस फोन को अगले सप्ताह में भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। Also Read - Moto G200 5G, Moto G71, Moto G51, Moto G41 और Moto G31 लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

🚨 Exclusive 🚨 : Totally, Totally & Totally Confirmed that :

A new Motorola smartphone with Snapdragon 888+ is launching very very soon in India 🇮🇳.

The schedule launch date for the new Moto phone is 30th November in India.

