Moto G9 Plus लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर हुआ लिस्ट, सामने आई कीमत

Moto G9 Plus मोटोरोला का अगला स्मार्टफोन हो सकता है। बीते महीने मोटोरोला काफी अग्रेसिव तरिके स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट में 277.15 यूरो (करीब 23,700 रुपये) की कीमत में लिस्ट किया गया है। मोटोरोला के स्मार्टफोन की यह कीमत 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। Lenovo के स्वामित्व वाले मोटोरोला ने कुछ दिन पहले ही Motorola One Vision Plus और Motorola G 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। अब कंपनी एक और स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि Motorola ने फिलहाल अपनी ओर से Moto G9 Plus को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है।

Moto G9 Plus price (expected)

मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन Motorola Moto G9 Plus को सबसे पहले टिपस्टर सुधांशू ने स्पॉट किया था। अब मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को स्पेनिश ऑनलाइन रिटेलर ParatuPC में 277.15 यूरो की कीमत में लिस्ट किया गया है। यह कीमत इस स्मार्टफोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। ऑनलाइन रिटेल की वेबसाइट में Moto G9 Plus स्मार्टफोन फिलहाल आउटऑफ स्टॉक है।

Moto G9 Plus Details

Moto G9 Plus स्मार्टफोन कंपनी की वेबसाइट में मॉडल नंबर XT2087 के साथ लिस्ट है। फिलहाल इस स्मार्टफोन की ज्यादा स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आईं हैं। बता दें कि यही मॉडल नंबर मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को EEC लिस्टिंग में मिलेगा। मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को 13 जुलाई को लिस्ट किया गया है।

इससे पहले भी Moto G9 सीरीज के बारे में कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं है। कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में Moto G8 Plus स्मार्टफोन लॉन्च किया था और अब उसके सक्सेसर को लॉन्च किया जा सकता है। Moto G9 Plus को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल इस जानकारी को महज एक अफवाह माना जाना चाहिए।

गौरतलब है कि हाल में लॉन्च हुए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की कीमत में कंपनी ने इजाफा किया है। मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन की कीमत को 16,999 रुपये से बढ़ाकर 17,499 रुपये कर दिया है। इस स्मार्टफोन 6जीबी रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज दी गई है।