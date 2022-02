मोटो एम स्मार्टफोन यूजर्स को जल्द मिलेगा एंडरॉयड 7.0 नूगट अपडेट

मोटोरोला इंडिया ने हाल ही में अपने उपभोक्ताओं के लिए मोटो जी4 और मोटो जी4 प्लस के लिए एंडरॉयड 7.0 नूगट अपडेट जारी किया था और अब मोटोरोला ने एक ट्वीट कर मोटो एम स्मार्टफोन में एंडरॉयड नूगट अपडेट जल्द मिलने की पुष्टि कर दी है। बता दें कि लेनोवो द्वारा भारत में मोटो एम स्मार्टफोन को 15,999 रुपए की शुरुआती कीमत में पेश किया गया था। मोटो एम मोटोरोला का पहला फोन है जो पूरी तरह से मेटल बॉडी का बना है। कंपनी ने मोटो एम को 32जीबी और 64जीबी के वेरिएंट में लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन 14 दिसंबर से रात 11.59 मिनट से एक्सक्लूसिव तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध हुआ। मोटोरोला ने मोटो एम के 32जीबी वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपए और 64जीबी वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपए रखी है। Also Read - Flipkart Sale: 64MP + 8MP + 2MP बैक, 16MP सेल्फी, 6000mAh बैटरी वाले Motorola G40 Fusion को 503 रुपये महीने में लाएं घर

मोटोरोला ने नूगट अपडेट जारी करने के लिए किसी तारीख का ऐलान नहीं किया। हालांकि ट्वीट से इशारा मिलता है कि मोटो एम यूजर को यह अपडेट जल्द मिलेगा। मोटो एम यूजर को नूगट अपडेट नोटोफिकेशन से पता लग जाएगा या यूजर्स मैनुअली अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाकर अबाउट फोन में क्लिक कर सॉफ्टवेयर अपडेट पर चैक कर सकते हैं।

The phone is out there, and the nougat update will be out soon.

— Moto India (@Moto_IND) December 13, 2016