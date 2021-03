64MP कैमरा और 5G सपोर्ट वाला Moto G100 हुआ टीज, कम कीमत में मिलेगी 5000mAh की बैटरी

Motorola ने जनवरी में Moto Edge S स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो Snapdragon 870 प्रोसेसर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने लगभग 25 हजार रुपये के बजट में चीन में लॉन्च किया था। रिपोर्ट्स की मानें तो ब्रांड इस स्मार्टफोन को G-सीरीज में लॉन्च कर सकता है। मोटोरोला ने नए स्मार्टफोन का एक टीजर जारी किया है, जिसमें Snapdragon 870 प्रोसेसर को टीज किया गया है। यह स्मार्टफोन Moto G100 हो सकता है। Also Read - Moto G30 और Moto G10 Power स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

कंपनी ने मोटोरोला ग्लोबल के ट्विटर हैंडल से एक शॉर्ड वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को मोटोरोला जर्मनी द्वारा भी शेयर किया गया है, जिसका मतलब है कि कंपनी इस डिवाइस को जर्मनी में भी लॉन्च कर सकती है। अब तक मिली कंफर्म जानकारी पर नजर डाले तो यह स्मार्टफोन क्वालकॉम Snapdragon 870 प्रोसेसर के साथ आएगा। डिवाइस की एक झलक वीडियो में दिखी है, जिससे साफ है कि इसमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। Also Read - Moto E7 Power Review in Hindi: कम कीमत में डेली यूज वाला दमदार स्मार्टफोन

यदि Moto G100 स्मार्टफोन Motorola Edge S का रिब्रांडेड वर्जन हुआ तो, इस फोन में 6.7-inch का FHD+ डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें डुअल पंच होल होगा। फोन का मेन फ्रंट कैमरा 16MP का होगा। इसके अतिरिक्त सेकेंडरी कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा। वहीं रियर साइड की बात करें तो कंपनी क्वाड रियर कैमरा सेटअप देगी। Also Read - Xiaomi, Samsung, OnePlus... 20 हजार रुपये तक सस्ते हो गए ये धांसू स्मार्टफोन

There is much more to come, stay tuned! #hellomoto #YouWantItYouGotIt pic.twitter.com/GNe9aaP7p5

— Motorola (@Moto) March 10, 2021