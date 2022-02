उबर कैब में महिला पत्रकार के बाल खींचे और नोंचा चेहरा

मुंबई में उबर पूल में यात्रा कर रही एक महिला पत्रकार ने अपनी सहयात्री पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। महिला पत्रकार ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सांझा की है। महिला का आरोप है कि उसके साथ उबर पूल में यात्रा कर रही दूसरी महिला ने उसके साथ मारपीट की और उसके बाल खींचे। महिला पत्रकार ने लिखा है कि इस घटना में उसके हाथ और चेहरे पर खरोंचें आई हैं। Also Read - दिल्ली सरकार ने की तैयारी, राजधानी की सड़कों पर जल्द दिखेंगी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV)

ये है विवाद की वजह

महिला पत्रकार ने लिखा है कि उसके साथ यात्रा कर रही दूसरी महिला ने आखिर में ड्रॉप करने को लेकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित महिला पत्रकार जून पॉल एक एंटरटेनमेंट मैग्जीन में कार्यरत है। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर अपनी आपबीती साझा करते हुए लिखा है कि उनके साथ यात्रा कर रही दूसरी महिला अंत में ड्रॉप को लेकर उबर ड्राइवर पर चिल्लाने लगी। जून के हस्तक्षेप करने पर मामला बढ़ गया और उबर पूल में यात्रा कर रही दूसरी महिला हिंसक हो गई और उसने महिला पत्रकार की पिटाई कर दी।

महिला पत्रकार ने लिखा है कि उसके साथ यात्रा कर रही दूसरी महिला इस बात को लेकर नाराज थी कि उसने ज्यादा पैसे दिए हैं और उसे आखिरी में ड्रॉप किया जाएगा। पुलिस ने महिला पत्रकार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

महिला पत्रकार का चेहरा नोंचा

महिला पत्रकार का कहना है कि उसने जैसे ही इस मामले में हस्तक्षेप किया उसके साथ बैठी दूसरी महिला आक्रोशित हो गई। उसने महिला पत्रकार पर रंगभेदी टिप्पणी की और उसके बाल खींचे और चेहरे नोंचा।

वहीं इस मामले में उबर की तरफ से बयान सामने आया है। उबर का कहना है कि यह घटना परेशान करने वाली और हमारे कम्युनिटी की गाइडलाइंस के खिलाफ है।

It is is deeply upsetting & against our community guidelines. The co-rider in question cannot access the app. We’ve reached out to authorities to offer info that could be helpful in their proceedings: UBER on woman allegedly assaulted by co-passenger in a cab in Mumbai. pic.twitter.com/TZdq3JuiGv

— ANI (@ANI) 26 June 2018