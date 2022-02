MWC 2022: Lenovo ने लॉन्च किए दो नए गेमिंग लैप्टॉप, जानें कीमत और फीचर्स

Lenovo ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) 2022 पर दो नए गेमिंग लैप्टॉप — Lenovo IdeaPad Gaming 3i और Lenovo IdeaPad Gaming 3 — लॉन्च किए हैं। ये दोनों लैप्टॉप स्टूडेंट गेमर्स को टार्गेट करते हैं। कस्टमर्स को इन लैप्टॉप के साथ 12th Gen Intel Core i7 प्रोसेसर और AMD Ryzen 6000 Series चिपसेट का ऑप्शन मिलेगा। ये दोनों डिवाइस 15-इंच और 16-इंच स्क्रीन साइज में मिलते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - MWC 2022: Lenovo IdeaPad Flex 5, IdeaPad Flex 5i और IdeaPad Duet 5i कनवर्टेबल लैपटॉप लॉन्च, जानें कीमत

Lenovo IdeaPad Gaming 3i, IdeaPad Gaming 3 कीमत

Lenovo IdeaPad Gaming 3i के 16-इंच स्क्रीन वाले Intel Core प्रोसेसर मॉडल की कीमत EUR 1,099 से शुरू होती है, जो लगभग 92,600 रुपये बनते हैं। Lenovo IdeaPad Gaming 3 के 16-इंच स्क्रीन वाले AMD Ryzen 6000 Series प्रोसेसर मॉडल की कीमत भी EUR 1,099 से शुरू होगी।

इसी तरह, Lenovo IdeaPad Gaming 3i के 15-इंच वाले Intel Core प्रोसेसर मॉडल की कीमत EUR 999 से शुरू होती है, जो लगभग 84,200 रुपये बनते हैं। Lenovo IdeaPad Gaming 3 के 15-इंच वाले AMD Ryzen 6000 Series प्रोसेसर मॉडल की कीमत भी EUR 999 से शुरू होती है।

Lenovo IdeaPad Gaming 3i स्पेसिफिकेशन्स

Lenovo IdeaPad Gaming 3i लैप्टॉप दो स्क्रीन साइज में आता है। एक में 15.6-इंच WQHD IPS स्क्रीन है, जो 16:9 आसपेक्ट रेशियो, 165Hz रिफ्रेश रेट और 350 निट्स पीक ब्राइट्नेस सपोर्ट करती है। दूसरे में 16-इंच WQHD+ IPS स्क्रीन है, जो 16:10 आसपेक्ट रेशियो, 165Hz रिफ्रेश रेट और 500 निट्स पीक ब्राइट्नेस सपोर्ट करती है।

यह लैप्टॉप 12th Gen Intel Core i7 H-series प्रोसेसर के साथ 32GB तक DDR4 RAM (3,200MHz) और 1TB तक PCIe NVMe (M.2) SSD स्टोरेज से लैस हैं।

15-इंच वाले मॉडल में 60WHr बैटरी है और 16-इंच वाले मॉडल में 71Wh बैटरी है। इन दोनों मॉडल में 6GB Nvidia GeForce RTX 3060 GPU और Intel Arc Graphics का ऑप्शन मिलता है।

Lenovo IdeaPad Gaming 3 स्पेसिफिकेशन्स

Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैप्टॉप भी दो स्क्रीन साइज में आता है। एक में 15.6-इंच WQHD IPS स्क्रीन है, जो 16:9 आसपेक्ट रेशियो, 165Hz रिफ्रेश रेट और 300 निट्स पीक ब्राइट्नेस सपोर्ट करती है। दूसरे में 16-इंच WQHD+ IPS स्क्रीन है, जो 16:10 आसपेक्ट रेशियो, 165Hz रिफ्रेश रेट और 500 निट्स पीक ब्राइट्नेस सपोर्ट करती है।

यह लैप्टॉप AMD Ryzen 7 6800H प्रोसेसर और Radeon ग्राफिक्स के साथ 32GB तक DDR4 RAM (4,800MHz) और 1TB तक PCIe NVMe (M.2) SSD स्टोरेज से लैस हैं। इस लैप्टॉप में 4GB Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GPU मिलती है।