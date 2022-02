रियलमी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पर Realme GT 2 Series के साथ एक नया लैप्टॉप — Realme Book Prime — और नए ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स — Realme Buds Air 3— लॉन्च किए हैं। Also Read - Poco M4 Pro 4G हुआ भारत में लॉन्च; जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और ऑफर डिटेल

Realme Book Prime कंपनी के पिछले साल के Realme Book Slim का सक्सेसर है। यह डिवाइस 11th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर के साथ 16GB तक RAM और 512GB स्टोरेज से लैस है। Realme Buds Air 3 भी कंपनी के पिछले साल के Realme Buds Air 2 का अपग्रेड हैं। ये वायरलेस ईयरबड्स 10mm बेस बूस्ट और ऐक्टिव नॉइस कैन्सेलेशन फीचर के साथ आते हैं।

Realme Book Prime, Relame Buds Air 3 कीमत

Realme Book Prime के 8GB + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत EUR 999 है, जो लगभग 84,400 रुपये बनते हैं। इस डिवाइस के 16GB + 512GB मॉडल की कीमत EUR 1,099 है, जो लगभग 92,800 रुपये है। Realme Buds Air 3 की कीमत EUR 59.99 है, जो लगभग 5,000 रुपये बनते हैं।

Realme Book Prime specifications

Realme Book Prime में 2K स्क्रीन है और यह Windows 11 पर काम करता है। यह 11th Gen Intel Core i5-11320H प्रोसेसर के साथ Intel Iris X graphics, 16GB तक RAM और 512GB तक SSD स्टोरेज से लैस है। इसमें VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम, DTS स्टीरियो स्पीकर, टचपैड और बैकलिट कीबोर्ड मौजूद है। कंपनी का दावा है कि यह लैप्टॉप सिंगल चार्ज पर 12 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है।

Realme Buds Air 3 specifications, features

Realme Buds Air 3 TWS ईयरबड्स में 42dB तक ANC का सपोर्ट, दो माइक्रोफोन और 10mm डायनामिक बेस बूस्ट ड्राइवर के साथ आते हैं। इस डिवाइस में ट्रान्सपैरेंसी मोड भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि गेमिंग के लिए इन ईयरबड्स में 88ms लो लेटेन्सी मिलेगी। यह डिवाइस IPX5 रेटेड है और 30 घंटे बैटरी बैकअप का दावा करता है।