Apple ने पिछले महीने सितंबर महीने में Far Out इवेंट के दौरान iPhone 14 लॉन्च किया था। वहीं, अब एप्पल कंपनी का अगला बड़ा इवेंट अक्टूबर में आयोजित होने वाला है। इस इवेंट के दौरान कंपनी iPad Pro मॉडल्स और 10th-generation iPad लेकर आने वाली है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस इवेंट की लॉन्च डेट सामने आई है। बता दें, इससे पहले जानकारी मिली थी कि iPad मॉडल्स लॉन्च के लिए कंपनी किसी प्रकार के इवेंट का आयोजन नहीं करेगी। इनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग की जाएगी, जिसकी प्रेस रिलीज मीडिया हाउस को दी जाएगी। साथ ही प्रोडक्ट लॉन्च को कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपडेट कर दिया जाएगा।

Bloomberg के Mark Gurman ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि कंपनी iPadOS 16 की जगह iPadOS 16.1 रिलीज करने वाली है। कंपनी अपने iPads के लिए यह अपडेट 24 अक्टूबर को रिलीज करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि iPadOS 16 के साथ कंपनी नए प्रोडक्ट्स को भी पेश करने वाली है। इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में तीन iPads शामिल हो सकते हैं।

आपको बता दें, Apple कंपनी हर साल अक्टूबर में अर्निंग कॉल्स का आयोजन करती है। इस साल अर्निंग रिपोर्ट 27 अक्टूबर को रिलीज कर सकती है। फिलहाल, कंपनी ने इससे जुड़ी किसी प्रकार की ऑफिशियल डिटेल्स रिवील नहीं की है।

iPad Specifications leaks

10th-generation iPad की बात करें, तो इसमें कई मुख्य तौर पर डिजाइन में बड़े बदलाव दिए जा सकते हैं। टैब में 10.5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz होगा। यह एंट्री-लेवल टैबलेट A14 Bionic पर काम करेगा। फोटोग्राफी के लिए टैब में सिंगर कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ मिलेगा। यह कैमरा कटआउट कैप्सूल कैमरा मॉड्यूल में दिया जाएगा। कनेक्टिविटी के यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलेगा। साथ ही इसमें 3.5mm हेडफोन जैक दिया जा सकता है।

वहीं, दूसरी ओर iPad Pro में 11 इंच और 12.9 इंच डिस्प्ले दिया जा सकता है। 11 इंच मॉडल में mini-LED डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, यह टैब नए M2 chip से लैस होगा, जिसे एप्पल ने इसी साल ही लॉन्च किया है। वहीं, दूसरी ओर नए 14 इंच और 16 इंच 16-inch MacBook Pro मॉडल्स भी लॉन्च हो सकते हैं।